El Ejecutivo propone una nueva tarifa para la infraestructura de telecomunicaciones, que tiene una usabilidad a junio del 2023, que no supera el 9% de su capacidad instalada. Esto a una semana de conocerse el inicio de un proceso arbitral contra el Estado peruano de parte de Azteca Comunicaciones, exconcesionaria por la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), ante el CIADI.

Actualmente se cobra por transporte de datos al mes US$ 23 por Mbps (sin IGV) cuando la tarifa promedio en el mercado ronda los US$ 10 por Mbps.

El Estado propone modificar la tarifa actual a los precios de mercado para lo cual se requiere revisarlos “periódicamente, cuanto menos cada doce meses, para que evolucione conforme las condiciones del mercado”.

Así, para el servicio de transporte de datos se plantea precios diferenciados de Mbps mensual (sin IGV) según rangos de velocidad del enlace contratado. De este modo, hasta por 80 Mbps se pagaría hasta US$ 9, de 80 Mbps hasta 200 Mbps el costo sería de US$ 3.5, de 200 Mbps a 1 Gbps el valor sería de US$ 2.7, y mayor a 1 Gbps de US$ 2.

La propuesta del Estado indica estos precios se focalizarán en las zonas sin presencia de operadores privados, como también en aquellas donde existe una muy alta concentración del mercado, es decir, lugares con limitada oferta del servicio de transporte de datos. En concreto, se plantea que la reducción tarifaria empiece en 201 distritos asociados a 137 provincias.

LEA TAMBIÉN Internet: el millonario costo que asume el Estado peruano en mantener la red dorsal

Despliegue de fibra óptica

Según destaca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los operadores que cuentan con un mayor despliegue de redes de fibra óptica a nivel nacional son Bitel, Claro, la RDNFO, Telefónica del Perú e Internexa.

Tres de estos ofrecen, además, el servicio de transporte de datos y servicios finales. Un punto que destaca el MTC es que los operadores de transporte de datos despliegan redes de fibra óptica en zonas de alto consumo. En zonas de bajo consumo el despliegue es menor.

Así, según datos oficiales, el despliegue de fibra óptica ha pasado de 8,900 kilómetros en 2011 a cerca de 90,000 kilómetros en el 2022.

LEA TAMBIÉN Azteca rechaza contrapropuesta estatal para caducar contrato de Red Dorsal

El número de operadores privados pasó de 6 a 58 en el mismo periodo, aunque no todos tienen similar despliegue de infraestructura y no llegan a las mismas zonas.

Así, Telefónica mantiene una participación de mercado superior al 50% en ocho departamentos (Amazonas, Cusco, Junín, Moquegua, Pasco, Puno, San Martin y Tacna), mientras que la RDNFO la tiene en siete regiones (Arequipa, Ayacucho, Callao, Huancavelica, Huánuco, La Libertad y Lambayeque).

En el resto, existe una mayor distribución entre los distintos operadores del mercado. No todos los operadores tienen un similar despliegue de redes de transporte de fibra a nivel nacional y la poca oferta del servicio existente se brinda por la RDNFO, Telefónica e Internexa.

Operadores como Claro y Bitel tienen muy poca prestación del servicio portador aun cuando cuentan con grandes despliegues troncales de fibra óptica, subrayó el MTC.

La red dorsal estaría siendo utilizada principalmente para la atención de enlaces de baja capacidad de hasta 40 Mbps en zonas de baja demanda donde la mayoría de los operadores no cuentan con redes de transporte desplegada.

Por eso, desde la óptica estatal, la reducción de tarifas debe priorizar a las provincias donde la concentración de mercado sea mayor, con hasta tres operadores privados. Luego de evaluar los resultados de la primera reducción tarifaria, se podría contemplar la reducción de tarifa en otros distritos.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.