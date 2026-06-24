Líneas móviles. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, en los primeros seis meses de funcionamiento de la herramienta digital Checa tus líneas, un total de 77,155 líneas móviles fueron dadas de baja luego de que ciudadanos reportaran servicios registrados a su nombre que no reconocían haber contratado.

, previa verificación facial con ID Perú, plataforma de autenticación de identidad digital del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para que las empresas operadoras procedan con la baja correspondiente.

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¿Cómo funciona Checa tus líneas?

Los usuarios que desean saber cuántas líneas tienen registradas a su nombre, deben ingresar a , seleccionar su tipo de documento de identidad, digitar el número que corresponda y hacer clic en “Consultar”.

El aplicativo mostrará las líneas móviles asociadas a cada usuario (con los últimos cuatro dígitos ocultos), la modalidad de contrato (prepago, pospago o control) y la empresa operadora vinculada.

Si tras la consulta, un usuario identifica una o más líneas móviles que desconoce, debe hacer clic en el nuevo botón “No reconozco una o más líneas”.

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Luego, deberá validar su identidad, para lo cual aparecerá una ventana con el código QR del aplicativo ID Perú del Reniec, que debe escanear con el celular, a fin de pasar la verificación facial.

Después de la validación, la herramienta mostrará al usuario, en la PC o laptop, las líneas móviles registradas a su nombre. Luego, deberá seleccionar las que no reconoce y enviar la solicitud correspondiente.

El sistema se integrará con el aplicativo Checa tu caso y se generará un caso dirigido a la empresa operadora, que deberá ser atendido en un plazo máximo de tres días hábiles.

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