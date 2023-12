Así, el referido estudio detalla que la penetración de internet (conexión al menos una vez al mes) en la generación Z (hoy con 15 a 26 años de edad) en el Perú Urbano llega al 95%. En tanto, en los millennials o generación Y (27 a 42 años), el indicador es ligeramente menor (93%).

Sin embargo, el mayor uso de internet y la condición de “nativos digitales” atribuida a la primera generación no implicaría realizar más actividades en el ciberespacio. Según Ipsos Perú, este segmento enfoca su permanencia en internet al entretenimiento; mientras los millennials lo emplean para el ocio, comunicación, compras y otras acciones.

Ipsos Perú: actividades más realizadas por la generación Z en internet.

“Los millennials usan más todos los recursos de internet que los Z, principalmente por el ciclo de vida. Los primeros generan ingresos, tienen trabajo, familia y eso lleva a necesidades que los Z no tienen por su edad, pues la mayoría está estudiando o recién está por insertarse a la vida laboral”, comentó Javier Álvarez, director senior de Tendencias de Ipsos Perú.

Asimismo, recordó que el interés de socialización y menos responsabilidades en los más jóvenes también redunda en usos de internet orientados al ocio, como ingresar a redes sociales, escuchar música o ver videos.

En detalle, el referido estudio indica que las actividades online realizadas por 50% o más de internautas de la generación Z son 12 y, de éstas, al menos seis están relacionadas al entretenimiento. En los millennials, más de la mitad efectúa 15 acciones digitales, entre las cuales las compras, operaciones bancarias o leer noticias tienen más representatividad.

Ipsos Perú: actividades más realizadas por millennials en internet.

La oportunidad en los X y Baby Boomers

Si bien el 100% de las generaciones más adultas como la X (hoy con 43 a 58 años) o los Baby Boomers (58 a 70 años) emplean internet para entrar a redes sociales, el empleo de la red para otros usos cae considerablemente. Aun así, Álvarez consideró que hay una oportunidad para llegar a estos segmentos.

Y es que, además de aprovechar las redes sociales como plataforma para una serie de servicios, las empresas o instituciones podrían tomar nota de la preocupación de estos segmentos por la salud. En los X, por ejemplo, la proporción de quienes usan internet para monitorear su actividad física (9%) es igual al promedio general.

En tanto, en los Baby Boomers, el 10% emplea internet para teleconsultas, siendo así la segunda generación que recurre más a esta alternativa.

“Los X y Baby Boomers son generaciones análogas y han transitado hacia internet. Es un asunto de hábitos y tradiciones, frente a los cuales hay un trabajo de educación por realizar”, anotó, tras mencionar que hay espacio para entretenimiento y servicios digitales en casa ante el incremento de la inseguridad.

Las actividades que trajo internet

En los albores de la masificación de internet, Ipsos Perú recuerda que el uso de este recurso hace 22 años era netamente funcional; es decir, era empleado para descargar contenido o comunicarse a través de correos electrónicos o chat. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, nuevas actividades se fueron creando a partir de esta red.

Así, en un contraste con el actual empleo de internet, la empresa de investigación da cuenta que ciertas acciones como el uso de redes sociales, ver películas online, videollamadas, GPS, clases virtuales, pagos y pedidos de taxi online no existían en el 2001.

Por el contrario, otras acciones han perdido representatividad en ese lapso de tiempo. Entre ellas, descargar música, revisar correos electrónicos o escuchar radio online, que antes eran realizadas por 81%, 75% y 44% de los cibernautas peruanos de zonas urbanas, pero ahora solo lo hacen el 33%, 52% y 26%, respectivamente.

Los Z, los nuevos consumidores

Daniel Chicoma

Docente de Esan y consultor en comercio electrónico

La generación Z es más consciente de sus gastos y del impacto de su consumo en el medio ambiente, pero el millennial no tanto. Los Z compran más en función de una necesidad específica, no están muy afectados por la publicidad. En ese sentido, las marcas deben comprometerse con algo en que los consumidores crean. El Z es más comprometido con el entorno y las marcas necesitan establecer un compromiso y mantenerlo en el tiempo, pero si no lo cumplen, el Z no lo va a comprar. Además, es consciente de la calidad del producto. En los próximos años, cuando el Z sea un consumidor más adulto, se va a enfrentar a una situación económica global que ya es mala y lo seguirá siendo. No habrá muchos empleos disponibles y eso supondrá que no puedan vivir en un departamento, sino con sus padres, pero con la posibilidad de trabajar de forma remota. Es una generación en una economía golpeada, dependiente de sus padres, y todo ello determinará su perfil de consumo.

FICHA TÉCNICA:

Universo: Peruanos de 15 a 70 años que se conectan a internet al menos una vez al día.

Ámbito: Perú Urbano.

NSE: A, B, C, D y E.

Técnica: Encuestas online y telefónica.

Muestra: 1,000 casos.

Periodo: noviembre 2023.

