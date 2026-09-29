Actualmente cuenta con cuatro tiendas físicas, un outlet y su canal online. (Foto: Donna Cattiva)
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Sandra Reyes
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La marca peruana de calzado Donna Cattiva prepara una nueva etapa de crecimiento, con planes de abrir nuevas tiendas en Lima en 2027, volver a provincias y avanzar en su internacionalización. La empresa, que fabrica sus productos de forma artesanal en Perú, también evalúa ampliar su portafolio y ajustar su estrategia comercial y productiva tras el impacto de viene generando El Niño en el mercado.

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