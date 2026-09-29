La historia de Donna Cattiva comenzó en 2010 como una creación de Camila Pareja, fundadora y gerenta general, a partir de su tesis de diseño de modas. La marca pasó de vender en tiendas multimarca a abrir su primer local propio en Jockey Plaza en 2016 y hoy cuenta con cuatro tiendas físicas, un outlet y su canal online.

El primer semestre de 2026 estuvo marcado por un menor dinamismo en la demanda de calzado de invierno, en un contexto en el que las elecciones, el Mundial y las condiciones climáticas modificaron los hábitos de consumo, según Pareja. Frente a este escenario, Donna Cattiva ajustó su estrategia comercial y productiva, mientras mantiene sus planes de crecimiento para 2027.

A fines de año lanzará una colección personalizada para novias. (Foto: Donna Cattiva)

El Niño obliga a Donna Cattiva a reajustar su producción

El Fenómeno de El Niño golpeó la venta de botas y botines, producto estrella de Donna Cattiva, cuyas mayores ventas suelen concentrarse en mayo y junio. Según Camila Pareja, una bota de alrededor de S/700 fue reemplazada por una balerina de S/350 a S/400, reduciendo el ticket casi a la mitad. Ante ello, la marca adelantó las liquidaciones de agosto a la primera semana de julio, redujo la producción de botas e incrementó la de balerinas y zapatos de transición y atemporales.

El consumo comenzó a reactivarse en septiembre tras el lanzamiento de una nueva colección y la apertura de su tienda en el centro comercial El Polo II, en Surco. Ante un escenario en el que El Niño seguirá condicionando la demanda hacia 2027, la marca apuesta por productos acordes con el clima, como balerinas, slippers, zapatos de vestir y sandalias. En paralelo, reservó parte de los insumos para botas para la siguiente temporada: “Algunos materiales comprados de botas los hemos guardado para el próximo año”, señaló Pareja.

Las ciudades mencionadas son Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Cusco. (Foto: Donna Cattiva)

Expansión en Lima: hasta dos nuevas tiendas en 2027

Donna Cattiva tiene previstas dos nuevas aperturas en Lima para 2027. La primera está confirmada para el segundo trimestre del año y será en un centro comercial o strip mall de Lima Moderna, en la zona empresarial entre Barranco, Miraflores y San Isidro. La segunda ubicación aún está en evaluación, con Larcomar entre las alternativas. Para estas aperturas, Camila Pareja no precisó el monto de inversión.

A estas aperturas se suma la reciente inauguración de su tienda en el centro comercial El Polo II, en Surco, con unos 30 m² de sala de venta. El nuevo local busca atender a las clientas de esa zona que, según Pareja, encontraban complicado llegar hasta Jockey Plaza por el tráfico. “Es una tienda bien sólida en ticket promedio”, señaló.

Expansión a provincias hacia 2028

Donna Cattiva prevé retomar su expansión fuera de Lima hacia 2028, con Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Cusco entre las ciudades que evalúa. En esta nueva etapa, la marca contempla formatos distintos a los centros comerciales, especialmente en el caso de Arequipa, donde busca una ubicación en el centro de la ciudad.

La primera incursión de Donna Cattiva en provincias fue en Arequipa, pero no tuvo el resultado esperado y la tienda cerró tras 10 meses. Sin embargo, la experiencia permitió identificar diferencias frente al consumidor limeño. El local abrió en mayo de 2025 en Real Plaza Cayma y cerró en 2026. Según Pareja, influyeron el menor flujo del centro comercial, los menores niveles salariales y la mayor orientación hacia las ofertas. “Nuestro producto es un producto premium, de cuero hecho a mano, y no era viable estar constantemente con descuento”, explicó.

LEA TAMBIÉN: Estos son los planes de la marca peruana de sandalias que producirá para Polo Ralph Lauren

Portafolio: nuevas categorías y lanzamientos

El portafolio de Donna Cattiva combina productos permanentes —balerinas, zapatos de vestir, sandalias de fiesta y zapatillas— y de temporada, como sandalias, botas y botines. Hoy, los zapatos de vestir y las balerinas tienen mayor participación. Las botas, sin embargo, mantienen mayor peso en valor por su ticket: S/700 frente a S/399 de una balerina.

Para el último trimestre de 2026, la marca apuesta por balerinas, slippers, zapatos de vestir y sandalias, y a fines de año lanzará una colección personalizada de novias, con sandalias, alpargatas y balerinas. También evalúa ingresar a la línea de niños y ampliar sus colaboraciones en ropa y accesorios, ante una demanda que, según Pareja, valora cada vez más el calzado de calidad, 100% cuero, cómodo y hecho localmente.

LEA TAMBIÉN: Platanitos abre centro de distribución que abastecerá a ecommerce y tiendas físicas

Ampliar alcande internacional

Donna Cattiva ya tiene presencia internacional a través de sus exportaciones a Chile y busca ampliar su alcance regional. La marca apunta a sumar presencia en Sudamérica mediante una tienda multimarca, con la que mantiene conversaciones para iniciar ventas hacia julio de 2027.

A este avance se suma la evaluación de modelos de franquicia como otra vía de expansión internacional. Aunque aún no define los mercados ni las condiciones para este formato, Donna Cattiva busca llevar su propuesta de calzado, fabricado a mano en Perú y trabajado en cuero, a nuevos mercados.