Calimod es una marca peruana con más de 60 años en el mercado. (Foto: difusión).
Calimod es una marca peruana con más de 60 años en el mercado. (Foto: difusión).
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Mayumi García
mailMayumi García

Surgida de las palabras calidad y moda, Calimod, con más de 60 años en el mercado local, se ha posicionado en el sector de calzado peruano. La empresa, que remonta sus orígenes a un taller en el distrito de La Victoria, donde se fabricaban cinco pares de zapatos diarios, registra cifras en azul este 2026, cimentando así las bases de sus próximos pasos.

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