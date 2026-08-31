El presidente del Directorio de Calimod, Alfredo Chang Chong, señaló que acumulan un crecimiento de doble dígito en este primer semestre, impulsado por el buen desempeño de las categorías de calzado formal, casual y también la línea juvenil. Ahora, la perspectiva de la firma es conservar el aumento de dos dígitos en la facturacón al culminar el 2026.

“Estamos creciendo y aguardamos seguir en ese camino. Por el momento, vamos a tratar de instalar más tecnología, con algunas adquisiciones que esperamos tener antes de fin de año”, manifestó el representante.

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Alfredo Chang Chong, presidente del Directorio de Grupo Calimod. (Foto: Mario Zapata).

Inversiones de Calimod

Para potenciar su operación, Calimod apunta a realizar una inversión de alrededor de US$ 500,000 en la adquisición de maquinaria, la cual se instalará en su planta productiva de más de 4,000 metros cuadrados (m2), ubicada en Ate.

“Este desembolso se orientará a equipamiento que mejorará la calidad de las pieles, considerando que producimos nuestras propias pieles para obtener el confort que nos caracteriza en el producto”, agregó Chang.

Asimismo, el ejecutivo anunció una ampliación de aproximadamente un 15% en la capacidad de producción de la fábrica de cara al 2027, entendiéndose que actualmente la producción no logra cubrir la demanda de mercado en algunos periodos.

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Expansión de tiendas

Con más de 30 tiendas, Calimod mantiene su estrategia de expansión con nuevos puntos de venta, sea con acceso puerta a calle o dentro de centros comerciales. Las oportunidades se evaluarán de acuerdo con la disponibilidad de espacios rentables para la operación.

“En el plan está figura el sumar nuevos lugares de comercio para que el consumidor llegue más cerca al consumidor”, finalizó Chang.