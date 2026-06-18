Crocs continúa llegando a más zonas del país e iniciará operaciones en una nueva tienda en Mall Aventura Chiclayo. La inversión de esta apertura asciende a los US$65 mil. En total, la marca alcanza su décimo sexto local en el Perú. (Foto: Crocs)
Crocs continúa llegando a más zonas del país e iniciará operaciones en una nueva tienda en Mall Aventura Chiclayo. La inversión de esta apertura asciende a los US$65 mil. En total, la marca alcanza su décimo sexto local en el Perú. (Foto: Crocs)
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Sandra Reyes
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Crocs, la marca estadounidense de calzado operada en Perú por el grupo Gretel Internacional, se prepara para una nueva etapa de crecimiento en el país. De cara al 2026 y 2027, la compañía alista nuevas aperturas, la remodelación de sus tiendas bajo un nuevo formato, lanzamientos y colaboraciones alineados con las tendencias de consumo, además de una mayor apuesta por la personalización con los Jibbitz. ¿Qué novedades alista?

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