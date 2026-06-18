Javier Longinotto, gerente general de Gretel en Perú, destaca que la estrategia está enfocada en acercar la marca al consumidor mediante campañas con figuras locales y creadores de contenido, así como al dinamismo del norte del país, donde Trujillo, Chiclayo y Chimbote concentran cerca del 35% de las ventas nacionales.

​La empresa de calzado Crocs anunció el cierre de sus dos últimas fábricas. (Foto: Crocs)

Planes 2026-2027: nuevas aperturas en Lima y provincias

Para el 2026, Crocs prevé un crecimiento de entre 20% y 30% en Perú y destinará cerca de US$500 mil a la apertura de entre dos y tres nuevas tiendas. Entre los proyectos confirmados figura un local de aproximadamente 70 metros cuadrados en el Premium Outlet del Jockey Plaza, cuya inauguración está prevista entre noviembre y diciembre. Además, la compañía negocia una o dos aperturas adicionales para agosto o septiembre, una en Lima y otra en el norte del país, con el objetivo de cerrar el año con entre 39 y 40 tiendas.

De cara a los próximos años, la marca evalúa nuevas plazas para continuar expandiendo su presencia en el mercado peruano. Entre ellas destaca Tumbes, donde aún no tiene operación directa, mientras que el desempeño registrado en Iquitos y Pucallpa abre oportunidades para futuras aperturas en la selva. La meta de la compañía es alcanzar una red de entre 45 y 50 tiendas en Perú hacia el 2030.

Remodelación de tiendas con nuevos formatos

Crocs acelera la modernización de su red comercial en Perú con una inversión de entre US$700 mil y US$800 mil destinada a remodelaciones y ampliaciones este año. Como parte del plan, la compañía reabrió el 31 de marzo su tienda de Open Plaza Piura bajo el nuevo concepto global de la marca, tras ampliar su superficie de 50 m² a 110 m². La estrategia también incluye las renovaciones ya concretadas en Megaplaza y La Rambla, donde los locales duplicaron su tamaño, así como futuras intervenciones en Arequipa, Trujillo y Salaverry.

La estrategia busca migrar hacia un formato más moderno y espacioso, con tiendas de entre 80 y 100 m² frente a los 40 o 50 m² habituales. El nuevo concepto incorpora entradas abiertas, mayor exhibición de Jibbitz y espacios dedicados a la personalización. Según explicó Javier Longinotto, gerente general de Gretel en Perú, el objetivo es ampliar aquellos locales que ya no responden al crecimiento de la demanda. “Teníamos tiendas que estaban quedando chicas y decidimos ampliarlas”, afirmó.

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Islas de personalización con los Jibbitz

La personalización se ha convertido en uno de los pilares del negocio de Crocs en Perú. Actualmente, la marca comercializa más de un millón de Jibbitz al año en el país, accesorios que permiten personalizar el calzado y que han ganado relevancia entre los consumidores. Según reveló Javier Longinotto, esta categoría ya representa cerca del 20% de las ventas monetarias de la compañía, consolidándose como una fuente cada vez más importante de ingresos.

En línea con esta tendencia, Crocs ha incorporado a los Jibbitz como uno de los ejes centrales de su nuevo concepto de tienda. El formato contempla islas de personalización más amplias y una mayor exhibición de estos accesorios, buscando potenciar la experiencia del cliente y fortalecer una categoría que gana cada vez más relevancia dentro del negocio de la marca.

Mercado peruano

Perú se ha consolidado como la segunda operación más importante de Gretel Internacional después de Uruguay, posicionándose como uno de los mercados estratégicos del grupo en la región. Actualmente, la compañía opera 70 tiendas propias y tiene presencia en más de 350 puntos de venta a través de marcas como Crocs, ASICS, Diesel, Timberland, UGG, Havaianas, JanSport y Fabletics. “Vemos muchísimas oportunidades de crecimiento aquí en todas nuestras marcas”, afirmó Javier Longinotto.

En línea con esa apuesta, Gretel continuará expandiendo su portafolio en el país. La compañía proyecta inaugurar más de 10 tiendas adicionales en 2027 considerando el conjunto de sus marcas y anticipó la incorporación de una nueva marca de accesorios. “Seguimos apostando por el país”, sostuvo Longinotto al destacar el potencial del mercado peruano.