La marca de zapatillas Vans vuelve a apostar por el mercado peruano de la mano de la chilena Forus, en una movida que marca su relanzamiento en el país y refuerza la estrategia regional del grupo en el segmento de moda urbana. Con esta operación, Forus amplía su gestión de la marca en Sudamérica, donde ya la opera en Chile y Colombia, consolidando su presencia en un mercado cada vez más competitivo.

El despliegue de la operación comenzó formalmente en enero de 2026 con el lanzamiento de su plataforma oficial de comercio electrónico, Vans.com.pe. Este paso marca el inicio de una estrategia que no se limita a la apertura de tiendas físicas, sino que apuesta por integrar canales digitales y distribución a terceros, replicando el modelo que Forus ya aplica en otros mercados de la región.

Según Peru Retail, la compañía implementará en Perú un esquema de negocio mixto que combina venta directa al consumidor —a través de tiendas físicas y e-commerce— con la presencia en otros puntos de venta. Este enfoque busca maximizar el alcance de la marca y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, donde la experiencia online y offline se complementan.

El plan de crecimiento de Vans en Perú está claramente enfocado en Lima, específicamente en centros comerciales clave como Plaza Norte, Jockey Plaza y Real Plaza Salaverry. (Foto: Vans)

Aperturas de tiendas en Lima

En paralelo, la expansión física ya comenzó en Lima con la apertura de un primer local en el centro comercial Plaza Norte. Este establecimiento sigue los estándares internacionales de Vans y apuesta por un diseño alineado a su ADN global, vinculado a la cultura skate y juvenil, elementos clave para conectar con su público objetivo.

El plan de crecimiento continuará a lo largo de 2026 con la apertura de dos nuevas tiendas en ubicaciones estratégicas de la capital: Jockey Plaza y Real Plaza Salaverry. Ambos centros comerciales destacan por su alto flujo de visitantes y su relevancia dentro del circuito comercial limeño, lo que refuerza la apuesta por consolidar presencia en puntos clave de consumo.

El ingreso se da en un contexto en el que las marcas vinculadas a la cultura urbana y el streetwear ganan mayor espacio en Perú, impulsadas por una demanda joven y una creciente afinidad con tendencias globales. En ese escenario, Vans busca reposicionarse con una propuesta que combina identidad de marca, experiencia de compra y expansión multicanal.

Vans busca reconectar con el público joven urbano. (Foto: Vans)

Reorganización de la chilena Forus

Este impulso en Perú también responde a una reorganización interna de Forus. A finales de 2025, la firma decidió poner fin a la representación exclusiva de marcas como Billabong, Element y RVCA en Chile y Perú, en el marco de un acuerdo con AB Group, con el objetivo de concentrar sus recursos en marcas consideradas estratégicas para su crecimiento.

Con este movimiento, Vans se posiciona como una de las apuestas centrales del portafolio de Forus en la región. La combinación de expansión física, fortalecimiento digital y enfoque en el consumidor urbano perfila a la marca para recuperar protagonismo en el mercado peruano, en un entorno donde la competencia en moda y calzado sigue intensificándose.