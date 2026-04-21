Una clave en la historia: Tomáš Baťa viajó a Estados Unidos en 1905 y fue ahí donde aprendió sobre el sistema de producción en cadena —inspirado en las fábricas tipo Ford— y lo adaptó a su negocio de zapatos.
Una clave en la historia: Tomáš Baťa viajó a Estados Unidos en 1905 y fue ahí donde aprendió sobre el sistema de producción en cadena —inspirado en las fábricas tipo Ford— y lo adaptó a su negocio de zapatos.
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Ani Lu Torres
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Sandra Reyes
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¿Qué peruano no ha pensado alguna vez que Bata era una marca local? En su momento, incluso, la llamaronel zapato de todos los peruanos. Aunque su origen está en Zlín, en la entonces Checoslovaquia (hoy República Checa), la compañía terminó por adoptar rasgos profundamente peruanos desde su llegada en 1939. Su estrategia inicial incluyó la operación de fábricas en el Callao, Vitarte y Huarochirí, empleando a miles de trabajadores. Hoy, sin embargo, su modelo de negocio ha dado un giro total. ¿Cómo lo ha logrado?

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