Se presenta como un calzado informal, casual o para uso deportivo. Las zapatillas son por mucho tiempo un símbolo de moda y confort entre los looks más icónicos y consumidores que las coleccionan como pasatiempo que les genera emociones y conocimientos.

La industria del calzado deportivo genera US$ 55.000 millones en todo el mundo, según datos de la consultora Global Edge. Y mientras que, Estados Unidos lidera el mercado, con cerca del 40% de las ventas, le sigue China con el 10%.

Además del negocio principal de venta del calzado, existe otro secundario que mueve un 10% de la facturación total anual, según la revista The Economist.

Ese mercado secundario se encuentra en la transacción de modelos limitados, una estrategia de los grandes fabricantes de zapatillas deportivas que crean ediciones exclusivas para aumentar la demanda, convirtiéndolas en piezas de colección para los consumidores asiduos al calzado deportivo.

“Las personas empiezan a coleccionar por el gusto y se van adentrando más a este mundo (del coleccionismo). En los últimos años ha tenido un crecimiento considerable, ya que se han vuelto tendencia las colaboraciones con boutiques, celebridades, cantantes, futbolistas, entre otros”, detalla Alejandra Torrelli, sneakerhead y team Adidas.

Coleccionismo

Por otro lado, las preferencias y gustos de quienes coleccionan calzado deportivo se ven motivados por la exclusividad y edición limitada de los calzados.

“El hype (la emoción) se mueve mucho por las celebridades y colaboraciones. Por ejemplo, las forum de Bad Bunny o las Yeezy (ambas de Adidas) son limitadas y luego de hacer sold out no vuelven a salir más”, detalla Torrelli.

Widman Calderón, coleccionista de calzado deportivo, comenta a Gestión que actualmente tiene aproximadamente 90 pares de zapatillas deportivas producto de su coleccionismo e interés de experimentar con materiales y tecnologías.

“Mis gustos y preferencias van cambiando con el paso del tiempo y las marcas que más me han sorprendido son Asics, Kangaroos, Mizuno y New Balance. Actualmente mi colección está valorada (tomando en cuenta el precio retail) en unos US$ 12 mil dólares”, detalla Calderón de @widcalderon.

Además, hay quienes coleccionan calzados entre modelos retro de basket, running y algunos pares mucho más modernos tanto en diseño y tecnología.

“Tengo cerca de 30 pares en mi colección personal, desde Yeezys, Jordans, Nikes, New Balance y algunas colaboraciones de Reebok. A pesar de ser un cálculo complicado, considero que mi colección está valorada en alrededor de los US$ 7 mil dólares”, comenta Renato Salazar, creador de contenido e Instagramer en @renatosalazare

Los coleccionistas coinciden en que han utilizado todos los pares en sus colecciones y los conservan siempre limpios después de su uso.

Rubén Real, creador de contenido en @enquetabas, por su parte, tiene más de 60 pares, la mayoría Air Jordan. “También tengo marcas como Adidas, Nike, New Balance, Puma y Yeezy. La Air Jordan 1, una colaboración de Nike con el cantante Travis Scott, resaltan por el swoosh invertido en la parte externa y son mi silueta favorita”, detalla.

Exclusivo y limitado

Las grandes marcas realizan dos tipos de lanzamientos que se diferencian por la cantidad de stock por colección. Pero hay marcas como Adidas que conservan un grado de exclusividad en sus zapatillas.

“Los lanzamientos exclusivos van acompañados de colaboraciones, son limitados y pensados en la comunidad coleccionista. Además, tienen precios más altos porque varían en materiales y colores”, comenta Alejandra Torrelli, sneakerhead y team Adidas.

Entre los lanzamientos más icónicos están las Yeezy de la colaboración entre Adidas y Kanye West o la colección Ivy Park en colaboración con Beyoncé, donde un par en precio regular es de S/650 y en reventa puede llegar hasta los S/ 2500, según datos oficiales de la marca.

Asimismo, la línea Forum de Bad Bunny por Adidas han generado una gran demanda. Todos los lanzamientos se agotaron en cuestión de minutos, donde un par tenía un valor regular de S/ 600 y en reventa podría llegar alcanzar los S/ 3000.

En corto:

El inicio del calzado deportivo. La historia del calzado deportivo inicia en 1839, cuando un científico estadounidense llamado Charles Goodyear inventó el caucho vulcanizado, que se utilizó inicialmente para zapatillas deportivas. Posteriormente, a principios del siglo XX, dos compañías capitalizaron el negocio del calzado de caucho. La US Rubber Company desarrolló Keds, poniéndolos a la venta en 1916. Un año después, Converse lanzó sus zapatillas All Star. Mientras que, en 1924, los hermanos alemanes Rudolf y Adolf “Adi” Dassler se unieron al juego, creando su propio negocio y diseñando calzado para atletas. Los Converse fueron utilizados por el equipo estadounidense de básquetbol en los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936, mientras que el corredor estadounidense Jesse Owen compitió –y ganó cuatro medallas de oro– utilizando zapatos de carreras diseñados por los Dassler.