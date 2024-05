La Superintendencia Nacional de Migraciones inició este lunes la expedición del pasaporte electrónico con una vigencia de 10 años para los ciudadanos mayores de edad, el cual tiene un costo de S/ 120.90, y se emite en todas las oficinas zonales, Agencias Migratorias y Centros MAC a nivel nacional.

Esta extensión se realiza en virtud de la Ley N° 31678, que generó la modificatoria del Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA), mediante un Decreto Supremo, publicado recientemente en las Normas Legales del diario oficial El Peruano.

El nuevo pasaporte identifica a todos los peruanos en el extranjero y permite su ingreso a un total de 141 países, de los cinco continentes, sin necesidad de tramitar un visado previo como turista.

Migraciones indicó que es el documento más asequible de la región, pues su costo es de US$ 32, mientras que el segundo documento de bajo precio se emite en Brasil y la tasa asciende a US$ 50. Cabe señalar que el precio del pasaporte en América Latina oscila entre US$ 53 y US$ 350.

Asimismo, recuerda a los usuarios que ya cuenten con un pasaporte con una vigencia de cinco años, que podrán continuar utilizándolo en sus viajes con total normalidad y los exhorta a tramitar un nuevo documento de viaje en caso de pérdida, robo o se encuentre próximo a caducar.

¿Cómo tramitarlo?

Para obtener el pasaporte con una vigencia de 10 años, los usuarios deben abonar previamente la tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o págalo.pe, utilizando el código de pago habitual 01810, y tramitar una cita en el siguiente enlace.

En tanto, los usuarios con citas programadas desde hace algunas semanas, tendrán que añadir S/ 22.30 en la misma entidad financiera utilizando el mismo código.

Mientras que las personas que están próximas a viajar al extranjero seguirán siendo atendidas sin necesidad de cita, siempre y cuando acudan a las oficinas de Migraciones dos días hábiles previos a su partida, llevando el boleto de viaje, el pago realizado y su último DNI emitido.

Nota: El pasaporte con vigencia de 10 años es solo para los mayores de edad, mientras que los niños y adolescentes mantiene su vigencia actual.