Panos Mytaros es el CEO global de Bata desde mediados de setiembre del 2025. Esta es la segunda vez que visita la operación de Perú desde que asumió el cargo. // FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Panos Mytaros es el CEO global de Bata desde mediados de setiembre del 2025. Esta es la segunda vez que visita la operación de Perú desde que asumió el cargo. // FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
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Ani Lu Torres
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Panos Mytaro está por cumplir su primer año como CEO global de Bata Group y ya es su segunda vez en el Perú. Su primer viaje, a finales de 2025, tuvo como objetivo conocer de cerca uno de los que hoy considera “uno de nuestros cinco principales mercados del mundo”, según afirma en entrevista con G de Gestión.

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