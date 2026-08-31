“Sé que Bata es considerada una marca local peruana. Sin embargo, también creo que es muy importante que Bata demuestre que es una marca global que entiende al Perú. La particularidad de Bata es que la colección local también se convierte en global”, comenta, tras terminar una reunión en Lima.

El mercado peruano no es menor dentro de su estrategia de crecimiento. Este 2026, Bata se acercará a las 300 tiendas a nivel nacional y tiene proyectado crecer 8% en Perú, mientras la compañía prepara una nueva etapa de inversión a nivel global.

"Planeamos expandirnos en Latinoamérica con otros proveedores, con fábricas externas", dice el CEO global de Bata, Panos Mytaros. Foto: Mario Zapata - GEC

¿Cuál será la estrategia de Bata para los próximos cinco años?

Básicamente, queremos reactivar una marca que tiene más de 130 años. No queremos hacer otro rebranding ni crear otra marca, sino reactivarla. ¿Cómo? Queremos reducir nuestro portafolio. No queremos tener demasiadas marcas diferentes y confundir a la gente. Queremos tener zapatillas y zapatos casuales. Las zapatillas serán para North Star y los zapatos casuales, para Bata.

Queremos simplificar nuestra oferta y darles mucha más claridad a las personas sobre qué zapatos queremos vender.

¿Cuál es la meta de crecimiento?

Apuntamos a un crecimiento de 50% en los próximos cinco años. Es un objetivo muy agresivo y, por lo tanto, necesitamos invertir. Por eso estamos haciendo todo este enfoque en el producto y en la marca.

¿Cuánto invertirán en esta etapa?

Toda la estrategia, para los próximos cinco años, implicará una inversión de US$500 millones.

¿A nivel global?

Sí. Una parte de ese monto, por supuesto, se destinará a América Latina, aunque aún no hemos definido el porcentaje.

¿Y para Perú?

No hay un monto definido, pero lo que sí podemos confirmar es que Perú será uno de los mercados relevantes dentro de este proceso de inversión.

¿Significa mayor inversión para sus fábricas en Bolivia, Chile o Colombia?

No necesariamente. Nuestra idea no es invertir mucho en fábricas, sino invertir más en producto, tiendas y marketing para conseguir que la gente entre. Las fábricas no serán nuestra primera prioridad.

Más producción en Latam y menos marcas

¿Cuántas marcas tiene Bata?

Tenemos muchas marcas a nivel mundial, pero en Perú solo tenemos dos. Como dije, estamos reduciendo el portafolio. Nos enfocaremos en Bata para los zapatos y North Star para las zapatillas.

¿Cuántos pares de zapatos producen actualmente a nivel global?

Estamos vendiendo 130 millones de pares.

¿Y cuál es la meta hacia 2030?

Para 2030 queremos llegar a los 200 millones de pares de zapatos.

Incrementar esa producción, ¿no significa elevar la capacidad de sus fábricas?

Obviamente, necesitamos fabricar alrededor del mundo, porque para producir más de 130 millones de pares de zapatos necesitas recurrir a países muy grandes para la manufactura.

Para Latinoamérica queremos fabricar una mayor cantidad de zapatos en esta región. Queremos aumentar la manufactura en Latinoamérica para poder abastecer a países como Perú, Colombia y Chile.

"En este momento estamos entrando en Turquía, Medio Oriente y China, donde aún no somos fuertes. Pero también estamos analizando si en Latinoamérica podemos entrar a más mercados", dice el CEO global de Bata. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

Entonces, ¿están planeando expandir la producción en América Latina?

Sí, principalmente será en Brasil.

¿Todo es manufactura propia?

La manufactura es en parte propia, pero planeamos expandirnos en Latinoamérica con otros proveedores, con fábricas externas. No vamos a invertir en nuestras propias fábricas. Vamos a trabajar con fábricas externas porque ahí obtenemos un mejor retorno.

¿Qué inversiones se realizarán en Perú?

Perú es, en primer lugar, un mercado muy importante para nosotros. Contamos con cerca de 270 tiendas y, en términos de volumen, comercializamos varios millones de pares al año. Perú está entre los cinco principales mercados del mundo, con mucho mix.

Queremos invertir mucho más en North Star para conectar más con la cultura de las zapatillas y también queremos invertir y mejorar la marca principal. Nuestro objetivo es seguir siendo una marca de calzado accesible. Por eso queremos invertir y llegar a muchos más consumidores. Sabemos que los jóvenes están muy interesados en las zapatillas, y entonces verán mucho más de esta inversión en North Star.

¿Qué tan importante es el mercado latinoamericano para las ventas globales de la compañía?

En este momento no es muy importante. Es una parte pequeña, pero se convertirá en una parte muy importante para la manufactura en Latinoamérica. Eso es algo que estamos aumentando ahora.

Un 2026 de transición

¿Cuál es la expectativa de crecimiento para 2026?

El 2026 será un mejor año en comparación con 2025, pero el crecimiento será moderado porque estamos haciendo muchos cambios. (Nota: Para Perú, la proyección de crecimiento de Bata es de 8%)

Lo más importante para nosotros es crear una base para implementar nuestra estrategia global. Así que, para 2027, esperamos un crecimiento más agresivo: me refiero a un crecimiento de más del 5%.

¿Entrarán a nuevos mercados?

En este momento estamos entrando en Turquía, Medio Oriente y China, donde aún no somos fuertes. Pero también estamos analizando si en Latinoamérica podemos entrar a más mercados. (Nota: Bata actualmente no tiene una presencia fuerte en Centroamérica o países como Argentina)

"En más de 50 países del mundo piensan que somos una marca local. Incluso en Europa, India, Bolivia, Chile y también en Perú", dice el ejecutivo. // FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

¿Evalúan adquisiciones de fábricas o empresas en la región?

No. Nosotros no compramos.

Ante los diferentes desafíos geopolíticos, ¿qué evalúan al momento de permanecer o entrar a un nuevo mercado?

Como estamos en casi todo el mundo, siempre nos veremos afectados por las circunstancias geopolíticas. Por ejemplo, el precio del petróleo, que aumentó durante los últimos meses, es algo que afecta el costo de nuestros zapatos porque somos productores directos.

Pero diría que, para nosotros, la estabilidad política es importante, y también lo es una cultura que permita a una empresa importar.

¿La manufactura e importaciones desde China no son un desafío para su estrategia?

No, para nada. No representa una parte muy grande de lo que hacemos. Creemos más en fabricar también una parte importante cerca de los países donde vendemos. Por ejemplo, fabricar en Latinoamérica para Latinoamérica.

Producto y tecnología

Respecto a los materiales, ¿qué porcentaje seguirá siendo cuero y cuánto sintético?

El cuero representa aproximadamente el 15% de nuestros zapatos. ¿Por qué? Bata fabrica muchas sandalias que no llevan cuero.

Así que los materiales reciclados son, en realidad, algo en lo que estamos trabajando mucho actualmente. Tenemos una parte de nuestros zapatos que utiliza materiales reciclados, pero es un área en la que nos estamos enfocando más ahora.

Finalmente, a nivel de innovación, ¿a qué apuntan?

Primero, queremos tener una colección más reducida. En última instancia, tendremos menos zapatos diferentes, pero mejores zapatos: mejor calidad y mayor comodidad. Para hacer eso, necesitamos incorporar innovación.

Nuestra innovación no es innovación deportiva, sino que el zapato respire mejor, sea más cómodo, te ayude a caminar mejor y te ayude a estar menos cansado.

¿Sabe usted en cuántos países la gente sigue pensando que Bata es una marca local?

En más de 50 países del mundo piensan que somos una marca local. Incluso en Europa, India, Bolivia, Chile y también en Perú. Sin embargo, creo que es muy importante que Bata demuestre que es una marca global que entiende al Perú.

El reto de recuperar la marca

La estrategia global de Bata para el próximo quinquenio contempla concentrar su oferta en sus dos principales marcas en Perú: Bata y North Star. César Vargas del Pino, country manager y managing director de Bata para Perú, Ecuador y Bolivia, explicó a G de Gestión que la apuesta local estará acompañada por una modernización de la red de tiendas, mejoras en la experiencia del consumidor y el fortalecimiento de las capacidades digitales y tecnológicas.

“Dentro de la nueva estrategia, North Star será la marca que represente integralmente nuestra oferta de sneakers; mientras que Bata continuará siendo nuestra marca principal de calzado”, señaló.

Sobre Power y las demás marcas del portafolio, indicó que la compañía trabaja en planes específicos que todavía se encuentran en desarrollo.

Datos sobre Bata

Historia en Perú: La marca nació en Checoslovaquia (hoy República Checa) y llegó al Perú en 1939. En esos años instaló fábricas en el Callao, Ate Vitarte y Huarochirí, logrando producir más de 4 millones de pares de zapatos al año en ese entonces.

Producción: De acuerdo a datos de la compañía, en el 2024, el 85% de sus productos comercializados en el mercado peruano eran importados. El 15% se produjo localmente a través de proveedores externos.