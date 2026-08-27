La brasileña Votorantim S.A. acordó con Boliden AB la venta de su participación de control en Nexa Resources, que opera en Perú las minas polimetálicas Cerro Lindo, Atacocha y El Porvenir, así como la mayor fundición de zinc de América. La transacción, una vez concretada y sujeta a las aprobaciones corporativas y regulatorias correspondientes, transferirá el control de la compañía a la firma sueca. ¿Cómo se concretará la operación?

En concreto, el acuerdo establece que Votorantim transferirá sus acciones de Nexa a Boliden mediante un intercambio de acciones. A cambio, recibirá 0.250 nuevas acciones ordinarias de Boliden por cada acción común de Nexa. Tras el cierre, Boliden espera tener 64.68% de las acciones y derechos de voto de Nexa, mientras que Votorantim tendría aproximadamente 7% de las acciones y derechos de voto de Boliden.

El cierre de la operación está previsto para el primer trimestre de 2027, sujeto a condiciones que incluyen la aprobación de los accionistas de Boliden, la aprobación de los accionistas de Nexa para un nuevo directorio y las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Nexa mantiene sus operaciones en Perú

En el marco de la referida transacción, Nexa continuará existiendo como una entidad legal independiente constituida en Luxemburgo y se espera que mantenga su cotización en la Bolsa de Nueva York y sus reportes bajo la legislación bursátil de Estados Unidos. Boliden indicó que ejercerá el control de Nexa a través de su directorio y que espera mantener al equipo gerencial actual.

Nexa opera cinco minas polimetálicas en América Latina: cuatro subterráneas de larga vida y una a cielo abierto. En Perú, tiene tres operaciones mineras (Cerro Lindo, Atacocha y El Porvenir), mientras que las otras dos están en Brasil.

La compañía también opera tres fundiciones de zinc: dos en Minas Gerais, Brasil, y una en Lima, Perú. Esta última, Cajamarquilla, es descrita por Nexa como la mayor fundición de zinc de América.

“Esto representa una oportunidad emocionante para que Nexa trabaje junto a un grupo minero y metalúrgico global con operaciones altamente complementarias”, señaló Ignacio Rosado, CEO de Nexa.

Tras el cierre, Boliden también deberá iniciar ofertas públicas de adquisición obligatorias por las acciones restantes de determinadas subsidiarias de Nexa listadas en Perú, de acuerdo con la regulación peruana. Boliden espera que estas ofertas comiencen dentro de los seis meses posteriores al cierre.

Nexa Resources mantiene operaciones mineras y una fundición de zinc en Perú.

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Así se ejecutará la venta de Votorantim

De manera paralela al acuerdo entre Votorantim y Boliden, Nexa suscribió acuerdos separados con la compañía sueca. Así, Boliden acordó iniciar, dentro de los 30 días posteriores al cierre de la operación con Votorantim, una oferta pública voluntaria en efectivo por las acciones restantes de Nexa en manos de accionistas minoritarios.

El precio de esa oferta se determinará tomando como referencia la misma relación de intercambio de 0.250 acciones de Boliden por cada acción de Nexa y el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de Boliden en Nasdaq Stockholm durante los 20 días consecutivos anteriores al cierre de la operación con Votorantim.

Asimismo, durante los tres años posteriores al cierre, determinadas adquisiciones adicionales de acciones de Nexa o acciones destinadas a facilitar un cambio de control requerirán el consentimiento de un comité independiente del directorio de Nexa, sujeto a ciertas excepciones.

El directorio de Nexa que se prevé tras el cierre estará integrado por siete directores, cuatro de ellos afiliados a Boliden. La compañía sueca también ha indicado que Nexa será operada y reportada como un negocio separado.

Boliden es una compañía sueca dedicada a la exploración, minería, fundición y reciclaje de metales. Cuenta con aproximadamente 8,000 empleados y registra ingresos anuales de alrededor de SEK 90,000 millones (coronas suecas).

Durante el proceso, el CEO de Nexa señaló que mantendrán su foco en la operación de sus activos en Perú y Brasil, además de seguridad, excelencia operativa, sostenibilidad, innovación y producción responsable.

La operación todavía no está cerrada. El cierre depende de las aprobaciones corporativas, regulatorias y antimonopolio requeridas, por lo que podría no completarse en los términos o plazos actualmente previstos.