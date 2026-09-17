Un incendio de grandes proporciones se registra la tarde de este jueves 17 de septiembre en un depósito de tíner ubicado en la calle Andahuaylas, en el Anexo 22 de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho.

La emergencia se inició aproximadamente a las 2:32 p.m. y fue catalogada como código 3. Ante la magnitud del fuego, el Cuerpo General de Bomberos movilizó 10 unidades, entre autobombas, vehículos de rescate, ambulancias y cisternas.

Los bomberos trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego alcance las viviendas ubicadas en los alrededores del depósito.

La Policía Nacional del Perú (PNP), por su parte, mantiene resguardada la zona y restringe el acceso de personas debido al riesgo que representan eventuales explosiones.

Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños en las estructuras aledañas. Las causas que originaron el incendio todavía son materia de investigación.

Se registra un #IncendioUrbano, código 3, en un almacén en Jicamarca , distrito de #SanJuanDeLurigancho (Lima). 6 unidades del @cgbvpoficial se encuentran en la zona de emergencia. Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y alejarte del lugar. pic.twitter.com/6JfXDF6Peh — COEN - INDECI (@COENPeru) September 17, 2026

Minsa despliega ambulancias del SAMU

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, debido a la emergencia, desplegó dos ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) hacia la calle Andahuaylas.

El personal brinda atención médica prehospitalaria en la zona, mientras que la Central 106 mantiene coordinación con los hospitales cercanos para responder ante cualquier eventualidad.

#Ahora | El SAMU desplegó dos ambulancias a la calle Andahuaylas en Jicamarca tras registrarse un incendio en una fábrica de la zona. La Central 106 brinda atención médica prehospitalaria y coordina con hospitales cercanos para garantizar atención oportuna.



🕒 [Información en… pic.twitter.com/VNVqNao5dQ — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 17, 2026

Senamhi alerta por dispersión de contaminantes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un informe técnico sobre las condiciones de calidad del aire tras el incendio.

Según el reporte, los contaminantes generados por el siniestro se desplazan hacia el noreste de Lima a una velocidad de 12 kilómetros por hora, con afectación principalmente en San Juan de Lurigancho.

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El Senamhi señaló además que, en la zona central del evento, se registran niveles considerados muy insalubres, con concentraciones de entre 125.5 y 225.4 µg/m³.

Ante este escenario, la institución recomendó a la población seguir las indicaciones de las autoridades para proteger su salud respiratoria. También recordó que el monitoreo de la calidad del aire y los avisos sobre incendios urbanos pueden consultarse en tiempo real mediante el aplicativo “SENAMHI Perú Móvil”.

En tanto, Sedapal informó que como parte de la respuesta al siniestro, se ha dispuesto el desplazamiento de tres cisternas de la empresa para garantizar el abastecimiento continuo de agua al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, fortaleciendo las labores de control del incendio.

Asimismo, elevó la presión de agua en la zona y se habilitó un hidrante cercano al punto de la emergencia para facilitar el abastecimiento de agua a las unidades del CGBVP.