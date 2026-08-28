Mario Casaretto y los implicados también quedan suspendidos de ejercer cargos públicos, según la Fiscalía. Foto: Andina
Mario Casaretto y los implicados también quedan suspendidos de ejercer cargos públicos, según la Fiscalía. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Mario Casaretto, exdirectivo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y actual gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, aseguró que ha apelado la sentencia en primera instancia en su contra por el delito de colusión.

Cabe recordar que el Ministerio Público sentenció a 6 años de prisión suspendida contra Casaretto y César Acosta por irregularidades en la Compañía de Bomberos n° 106 de Villa María del Triunfo. Se espera el fallo en segunda instancia.

“Es un caso un poco extraño. Hace 15 años ocupé un cargo como director de Logística, no puedo dar detalles sobre el tema porque está en el proceso de apelación, esa sentencia ha salido suspendida”, dijo a la prensa.

En esa línea, adelantó que lleva 52 años de funciones en los Bomberos. “Sigo haciendo mi función, he cumplido las mejores funciones, los mejores cargos, y bueno, en toda institución, pues a veces hay este tipo de problemas que hay que saberlos resolver”, añadió.

Evitó emitir calificaciones sobre el fallo fiscal mientras resuelve su apelación.

¿De qué se acusa a Casaretto?

De acuerdo con la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Primer Despacho), ambos están involucrados en el desembolso ilegal de S/ 13,688 de los fondos de los Bomberos para pagar servicios que no fueron ejecutados conforme a lo contratado.

Los implicados, según la Fiscalía, quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la sanción penal. Además, deberán dar una reparación civil de S/ 23,688 a favor del Estado.

Según la tesis fiscal, en el año 2011, los acusados concertaron ilícitamente durante el proceso de remodelación sanitaria de unos ambientes en la Compañía de Bomberos de VMT. Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio
Según la tesis fiscal, en el año 2011, los acusados concertaron ilícitamente durante el proceso de remodelación sanitaria de unos ambientes en la Compañía de Bomberos de VMT. Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio

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