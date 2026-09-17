El primer semestre de 2026 fue dinámico para el mercado de pequeños electrodomésticos: creció casi 20%, mientras Thomas avanzó entre 27% y 28%, impulsado principalmente por las freidoras de aire. Víctor Vaca, gerente comercial de Electrodomésticos Thomas en Perú, señaló que un eventual fenómeno de El Niño podría generar dificultades logísticas para el abastecimiento del retail, pero no afectaría la demanda. “Los problemas que pueden haber van a ser más problemas logísticos operativos”, sostuvo.

Estrategia de crecimiento en el mercado hacia 2029

Thomas busca elevar de 22% a 25% su participación de mercado en los próximos dos o tres años, meta que contempla junto con Siegen, su marca de cuidado personal. Víctor Vaca señaló que la estrategia parte de “defender o ganar puntos de participación de mercado” en las categorías donde ya compiten, antes de ampliar el negocio con nuevos lanzamientos. Para 2026, la compañía espera cerrar con un crecimiento de 20%, por encima de su presupuesto inicial.

En tiendas, Thomas no prioriza una red propia: actualmente tiene un solo local, relanzado en octubre de 2025 en el edificio Cronos de Surco, que prácticamente duplicó su tamaño y también funciona como showroom. La marca concentra su expansión comercial en el retail, donde ya está presente en más de 500 puntos a nivel nacional. Vaca no adelantó nuevas aperturas ni reveló el monto invertido en el relanzamiento.

Thomas ingresa a medianos electrodomésticos y suma una nueva línea de productos

Thomas ingresó a la categoría de microondas a inicios de 2026, como parte de su apuesta por los medianos electrodomésticos. Por ahora, es su único producto en este segmento, que Vaca califica como “bastante competitivo”. La empresa evalúa nuevas oportunidades, aunque aún no tiene otro ingreso definido: “no estamos cerrados a participar en nuevas categorías”. Su portafolio en otros países es más amplio, por lo que podría acelerar una entrada si identifica una oportunidad en Perú.

Para el último trimestre de 2026, Thomas prepara su ingreso al segmento de menaje bajo la marca Thomas, con un portafolio inicial de baterías de ollas de acero inoxidable y sets de cuchillos. El lanzamiento responde al posicionamiento que la marca ha construido en Perú y coincide con su próxima celebración de 30 años en el país. “Estamos lanzando nuestra nueva línea de menaje bajo el paraguas de la marca Thomas”, señaló Vaca.

Thomas alista renovación de su portafolio

Thomas renovará su portafolio de pequeños electrodomésticos, segmento en el que considera que ya cubre todas las subcategorías. Actualizará productos con algunos años en el mercado e incorporará nuevas especificaciones para responder a un consumidor que valora más la calidad, el diseño y la funcionalidad. “Ya tenemos un portafolio bastante completo”, señaló Vaca. La renovación contempla aspiradoras, batidoras, hornos y cafeteras.

El proceso empezó con las freidoras de aire, cuyos nuevos modelos incorporan mayores capacidades, versiones digitales y nuevas funciones. También renovará los multistylers de cuidado personal, con nuevos componentes, diseño y digitalización, previstos para fines de 2026. La apuesta por mayores prestaciones se reflejó también en las cafeteras: tras lanzar su línea premium a fines de 2025, Thomas duplicó su participación en esta categoría.

Thomas amplió su almacén de Lurín para sostener crecimiento

Thomas amplió en 2025 su almacén en Lurín de 2,500 a 6,000 m², tras quedarse corto de espacio por el crecimiento de la empresa. La ampliación busca sostener las nuevas líneas y lanzamientos, además de permitir un mayor stock de seguridad. “Hemos duplicado nuestros metros cuadrados de almacenaje”, señaló Víctor Vaca.

La nueva infraestructura también elevó la capacidad de atención diaria de la compañía: Vaca señala que los despachos pueden llegar a triplicarse y que ahora cuentan con capacidad para abastecer el mercado durante los siguientes años con crecimientos de doble dígito. La ampliación comprende todo el portafolio y la empresa no reveló el monto invertido, al considerarlo información confidencial.

Regiones y e-commerce ganan espacio

Thomas ve en las regiones una oportunidad de crecimiento, sobre todo donde el retail aún tiene menor penetración. Lima concentra cerca del 60% de su negocio y las provincias, el 40%; Vaca destaca el dinamismo de Iquitos y Ayacucho. La marca ya está presente en más de 500 puntos de venta a nivel nacional y seguirá ampliando su cobertura mediante sus socios comerciales.

En paralelo, el e-commerce de pequeños electrodomésticos pasó de representar 24% a 26% de las ventas en el último año. Thomas seguirá fortaleciendo este canal, sin descuidar las tiendas físicas. “Hay que tener la combinación de los dos mundos”, señaló Vaca, quien prevé que el canal online continúe creciendo en los próximos años.