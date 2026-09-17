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Sandra Reyes
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La marca alemana de electrodomésticos Thomas Elektrogeräte, con casi 30 años en Perú, prepara una nueva etapa de crecimiento hacia 2028-2029. La estrategia combina la renovación del portafolio, el ingreso a nuevas categorías y el refuerzo de su capacidad operativa y comercial, con mayor presencia en regiones y el canal online. ¿Cuáles son los próximos movimientos de la empresa?

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