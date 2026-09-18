Andrea Barreto Podestá, directora general del Castillo de Chancay, señala que los eventos corporativos representan actualmente alrededor del 8% del negocio y que la compañía apunta a elevar esa participación hasta entre 10% y 15%

“Cada vez son más marcas que nos miran, ya también apuestan por el Castillo como un espacio para desarrollar sus actividades corporativas”, sostuvo.

En ese marcó, contó sobre la realización del primer TEDxChancay , para el 19 de septiembre, con siete conferencias a cargo de speakers nacionales, que forma parte de esta estrategia de diversificación, que también contempla una nueva apuesta hotelera.

La apuesta, además, no se limita al recinto histórico, la ejecutiva contó que cuentan con otro espacio ubicado frente al Castillo que puede ser utilizado para actividades de mayor componente lúdico y de esparcimiento.

TEDx como vitrina

El encuentro busca abordar temas como innovación, liderazgo, educación, emprendimiento y desarrollo humano. La organización prevé una audiencia de aproximadamente 100 participantes.

Para Barreto Podestá, ser sede de esta primera edición representa una oportunidad para mostrar una faceta distinta del atractivo turístico. “Queremos consolidarnos pues como un espacio donde también sucedan cosas importantes, no solamente digamos la parte turística”, comentó.

En esa línea, señaló que esperan que la experiencia abra nuevas oportunidades para captar nuevos públicos y seguir creciendo en el segmento corporativo.

TEDxChancay

“TEDx reúne personas con ideas, con proyectos, con experiencias capaces de generar conversaciones y transformación. A nosotros nos pareció muy interesante ese contraste, realizar un evento de ese calibre (...) dentro de un espacio que tiene tanta historia que es el Castillo”, afirmó.

La apuesta también busca generar un efecto sobre la economía local. Barreto Podestá señaló que la llegada de participantes y visitantes implica movimiento para hospedajes, restaurantes, transporte y otros servicios de Chancay.

Nueva apuesta hotelera

La apuesta hotelera está directamente vinculada al crecimiento del negocio corporativo. Según explicó la ejecutiva, algunas empresas buscan espacios donde puedan desarrollar sus actividades y también alojar a sus participantes, por lo que ampliar la oferta de habitaciones permitiría al Castillo atender esa demanda.

El proyecto contempla 40 habitaciones adicionales, distribuidas en un edificio de cinco o seis pisos, con la expectativa de alcanzar una categoría de cinco estrellas . La nueva infraestructura incluirá, según adelantó la ejecutiva, piscina privada, gimnasio, sala de juegos, spa y áreas comunes. Aunque no adelantaron la inversión, prevén que el nuevo hotel esté listo durante 2027.

Además del proyecto hotelero, la empresa evalúa habilitar más espacios para el segmento corporativo, como salas de reuniones y de eventos.

Un negocio de 600,000 visitantes

La diversificación se produce mientras el Castillo mantiene una expansión de su actividad turística. Barreto Podestá indicó que el negocio registra un crecimiento de 30% hasta agosto, frente al mismo periodo del año anterior .

El Castillo recibe alrededor de 600,000 visitantes al año, según la información proporcionada por la ejecutiva. De este total, aproximadamente 30% corresponde a personas que llegan fuera de Lima.

La compañía también busca ampliar su alcance geográfico. Barreto Podestá mencionó un incremento de visitantes procedentes de regiones como Juliaca, Áncash, Tumbes, Puno, Cajamarca y Arequipa.

En cuanto al consumo, señaló que el ticket de ingreso al parque temático se ubica entre S/35 y S/40, considerando niños y adultos, días de semana y fines de semana. A ello se suman otros servicios dentro del complejo. Aproximadamente 40% de los visitantes almuerza en el Castillo.

Puerto y nuevos negocios

El desarrollo del Puerto de Chancay todavía no representa, según Barreto Podestá, un impacto significativo en el número de visitantes del Castillo. La ejecutiva señaló que sí han percibido un mayor ingreso de turistas extranjeros, aunque este flujo todavía no constituye su principal público.

El efecto que consideran más relevante hasta ahora está en el mercado inmobiliario. La directora general sostuvo que los terrenos alrededor del Castillo, dentro de Chancay y en zonas aledañas, “están valorizándose muchísimo más”, además de existir un mayor interés económico por la zona.

En este escenario, el Castillo también prepara proyectos inmobiliarios propios, aunque la ejecutiva no adelantó características ni montos de inversión.

La compañía espera que el desarrollo del puerto genere nuevas oportunidades conforme avance su operación.

Barreto Podestá resume el cambio en la propuesta del complejo como una evolución desde el atractivo histórico hacia una experiencia que integra “gastronomía, hotelería, entretenimiento, eventos, todo, digamos, dentro de un mismo lugar”.

Así, TEDxChancay se suma a una estrategia más amplia con la que el Castillo busca ampliar sus fuentes de negocio: mientras los eventos corporativos ya aportan 8% de la actividad y apuntan a llegar hasta 15%, la nueva infraestructura hotelera busca acompañar ese crecimiento y captar una mayor demanda empresarial.