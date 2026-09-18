El Castillo de Chancay recibió 195,647 visitantes entre enero y abril de 2026, según el Reporte Mensual de Turismo del Mincetur.
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Giancarlos Torres
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El Castillo de Chancay busca ampliar su negocio más allá del turismo tradicional y ganar espacio en el mercado corporativo.

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