La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevará a cabo dos jornadas nacionales de capacitación presencial dirigidas a los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Las jornadas se desarrollarán los domingos 20 y 27 de setiembre, en preparación para la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

Durante estas sesiones, los participantes recibirán orientación sobre las principales tareas que deberán cumplir el día de los comicios, entre ellas la instalación de la mesa de sufragio, el correcto llenado de las actas y el conteo de los votos.

Los ciudadanos también podrán complementar su preparación mediante la plataforma ONPE Educa, que ofrece contenidos relacionados con el desarrollo de las elecciones.

El propósito de estas actividades es que los miembros de mesa conozcan sus responsabilidades y estén preparados para desempeñar adecuadamente sus funciones durante la jornada electoral.

La ONPE realizará jornadas presenciales de capacitación el 20 y 27 de setiembre para los miembros de mesa de las ERM 2026. Foto: Andina.

¿Cuántos miembros de mesa fueron seleccionados?

La ONPE realizó el 24 de julio un sorteo público mediante el cual seleccionó a 809,415 ciudadanos, entre titulares y suplentes, para desempeñarse como miembros de mesa en las ERM 2026.

Para estos comicios está prevista la instalación de 89,935 mesas de sufragio a nivel nacional. Los ciudadanos pueden consultar en la plataforma oficial de la ONPE si fueron seleccionados como miembros de mesa titular o suplente.

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¿Cuánto recibirán los miembros de mesa?

Los ciudadanos que cumplan con ejercer el cargo de miembro de mesa recibirán una compensación económica de S/165, equivalente al 3% de la UIT vigente.

En cambio, los miembros de mesa titulares o suplentes que no se presenten o se nieguen a cumplir con esta función deberán pagar una multa de S/275, equivalente al 5% de la UIT.