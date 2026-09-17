La presidenta Keiko Fujimori tiene previsto reunirse con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, durante su participación en la Asamblea de la ONU, según informó el embajador Carlos Pareja, recientemente designado representante permanente del Perú ante dicho organismo internacional.

Pareja precisó que la reunión con el mandatario finlandés será relevante para abordar asuntos educativos, especialmente tras los resultados del Perú en la prueba PISA 2025. El diplomático indicó que Finlandia es el único país escandinavo con embajada en Perú y que mantiene una importante cooperación educativa con el país.

Por otro lado, precisó que la reunión con el primer ministro tailandés tendrá como eje el Tratado de Libre Comercio que Perú firmará próximamente con Tailandia. Pareja remarcó que el TLC será uno de los principales temas de conversación entre ambos gobiernos.

El embajador afirmó que aún se deben confirmar otras reuniones bilaterales, pero adelantó que se realizarán encuentros con la America Society, la CAF, empresarios y presidentes de compañías transnacionales.

Precisó que Fujimori participará en una reunión de la America Society, a la que suelen asistir directivos de empresas internacionales, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF, por sus siglas en inglés), además de inversionistas y asesores económicos.

“Tiene (agendadas) algunas reuniones bilaterales y algunas reuniones sobre todo para la promoción de la inversión y hablar del contexto de la de la política económica, de la política de atracción de inversiones”, indicó en entrevista a RPP.

Pareja informó que la presidenta se presentará el martes 22 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de las intervenciones de Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump y otros mandatarios.

El embajador explicó que los discursos presidenciales suelen durar entre 15 y 20 minutos, aunque pueden extenderse si es necesario.

Finalmente, estimó que Fujimori se referirá al aumento del crimen internacional y a los efectos del Fenómeno El Niño, ante la necesidad de que el país se prepare para enfrentar ese fenómeno climático.