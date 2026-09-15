La presidenta Keiko Fujimori y José María Aznar abordaron temas relacionados con inversión, comercio y cooperación entre Perú y España. Foto: Presidencia.
La presidenta Keiko Fujimori y José María Aznar abordaron temas relacionados con inversión, comercio y cooperación entre Perú y España. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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La i, recibió esta tarde en Palacio de Gobierno al expresidente del , José María Aznar, para abordar temas relacionados con la relación bilateral, la cooperación y la promoción de inversiones entre ambos países.

Durante la reunión, Fujimori y Aznar destacaron los vínculos de amistad y cooperación entre Perú y España, así como la importancia de continuar fortaleciendo la relación económica y comercial.

La mandataria también presentó al exjefe del Gobierno español los principales ejes de su administración. Entre ellos, mencionó las acciones para reforzar la seguridad ciudadana, enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, destrabar proyectos de inversión y avanzar en obras de agua y saneamiento.

Otro de los temas tratados fue la eventual participación de Fujimori en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, prevista para realizarse en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de este año.

La presidenta Keiko Fujimori y José María Aznar abordaron temas relacionados con inversión, comercio y cooperación entre Perú y España. Foto: Presidencia.
La presidenta Keiko Fujimori y José María Aznar abordaron temas relacionados con inversión, comercio y cooperación entre Perú y España. Foto: Presidencia.

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En esa cita,

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