Para estas aperturas, la compañía evalúa ubicaciones, principalmente en zonas de alto tránsito y atractivo turístico. (Foto: Häagen-Dazs)
Para estas aperturas, la compañía evalúa ubicaciones, principalmente en zonas de alto tránsito y atractivo turístico. (Foto: Häagen-Dazs)
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Sandra Reyes
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La estadounidense Häagen-Dazs, marca de helados premium, prepara una nueva etapa de crecimiento en Perú, con nuevas tiendas para 2027, expansión hacia provincias y renovación de sus formatos para reforzar la experiencia de consumo. La compañía también busca ampliar su portafolio y explorar nuevas líneas de negocio, tras un 2026 de mayor consumo de helados favorecido por un invierno atípico.

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