Häagen-Dazs abrió su primera tienda en Perú a fines de 2017, en Larcomar, y actualmente opera con ocho locales en Lima. En el primer semestre de 2026, sus ventas crecieron 16% interanual, impulsadas por el dinamismo del consumo, el tráfico en malls, la confianza del consumidor y un invierno atípico, en el contexto del Fenómeno de El Niño, con ventas 30%-40% superiores a las de un invierno habitual.

La marca busca expandirse fuera de Lima mediante socios operadores y evalúa llegar a Trujillo, Arequipa y Cusco. (Foto: Häagen-Dazs)

Dos nuevas tiendas de Häagen-Dazs en Lima para 2027

Häagen-Dazs proyecta abrir dos nuevas tiendas en Lima en 2027, una en el segundo trimestre y otra en el tercero, como parte de su siguiente etapa de expansión. La compañía evalúa ubicaciones en Miraflores, Barranco y el Centro de Lima, con formatos diferenciados: un módulo y una tienda puerta a calle.

Gianmarco Siragusa, gerente general de Häagen-Dazs en Perú, indicó que los nuevos locales tendrán formatos diferenciados según su ubicación. Uno sería un módulo, mientras que el formato puerta a calle tendría alrededor de 50 m², con una propuesta orientada a zonas de mayor tránsito y atractivo turístico. La inversión estimada oscila entre US$60,000 y US$100,000 por tienda, dependiendo del tamaño y la ubicación. Con estas aperturas, la compañía prevé sostener su expansión en Lima y proyecta para 2027 un crecimiento de ventas de 12%.

Expansión a provincias y otros mercados

Häagen-Dazs prepara su expansión fuera de Lima mediante socios operadores y evalúa llegar a Trujillo, Arequipa y Cusco, además de aeropuertos y zonas turísticas. La estrategia está contemplada dentro de sus planes de crecimiento hacia 2027 y busca ampliar la presencia de la marca mediante formatos que puedan adaptarse a las características de cada plaza.

El plan de expansión también alcanza otros mercados de la región. La compañía evalúa ingresar a otro país latinoamericano, aunque todavía no define cuál ni cuándo concretaría este paso. En Perú, el foco estará en ubicaciones con alto flujo de viajeros y atractivo turístico, donde pueda desarrollar nuevos puntos de venta según las características de cada mercado.

Reconfiguración de tiendas y estrategia de rentabilidad

Häagen-Dazs viene ajustando su red de tiendas para mejorar la rentabilidad por ubicación. En 2026 cerró dos locales con alquileres elevados y ventas por debajo de sus expectativas, mientras trasladó su tienda en el centro comercial Jockey Plaza a un espacio con 15 m² de área de atención. En el Boulevard de Asia, reemplazó el carrito de 2 m² por un módulo de 26 m² con una zona de mesas, ampliando la propuesta hacia productos más elaborados.

La estrategia también contempla nuevos formatos y la renovación de conceptos. En septiembre, la marca inauguró un módulo en Plaza San Miguel y para 2027 evalúa remodelar su primera tienda, en Larcomar, con un cambio integral de imagen, más espacio para sentarse y una oferta más amplia. El nuevo concepto, según Siragusa, no existe actualmente en otras tiendas de la marca en América. Con estos ajustes, espera cerrar 2026 con un “muy buen margen operativo” y generar condiciones para crecer a doble dígito en 2027.

Portafolio y estrategia para elevar el consumo

Häagen-Dazs busca ampliar el consumo más allá de la tradicional bola de helado, impulsando creaciones, malteadas y postres como waffles, brownies y affogato. La estrategia apunta a que el cliente pruebe distintas formas de consumo y responda a un consumidor que, según Siragusa, busca “momentos de placer” y está dispuesto a pagar por calidad y experiencia. En 2025, el ticket promedio creció 4,3% y para 2026 proyecta un avance de 3%.

Esta propuesta se apoya en el posicionamiento premium de la marca, cuyo helado se elabora en Francia con cinco ingredientes naturales: leche, crema, huevo, azúcar y sabor, además de una menor incorporación de aire, que le da una textura más densa y cremosa. El objetivo es incentivar un mayor consumo de productos elaborados con helado y elevar el valor de cada visita.

Canales de venta y nuevas líneas de negocio

Häagen-Dazs opera a través de tres canales de venta: tiendas propias, retail y Food Service. Según Siragusa, las tiendas y el retail tienen un peso similar y representan aproximadamente 50% cada uno del negocio, mientras que el delivery aporta alrededor de 10% de las ventas. En retail, la marca está presente en cadenas como Wong y Plaza Vea, además de tiendas de conveniencia, ampliando su alcance más allá de sus locales físicos.

De cara a 2027, la compañía también evalúa nuevas líneas de negocio. Entre ellas figura la incorporación de otra franquicia estadounidense de alimentos y el desarrollo de un concepto de restaurante casual para un hotel. Estas iniciativas se suman a la estrategia de ampliar las fuentes de crecimiento del negocio, tanto mediante sus canales actuales como a través de nuevos formatos y propuestas vinculadas al consumo de alimentos.