La IA en las cadenas de suministro y la competitividad empresarial. Foto: Andina
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Daniel Seclen Parraguez
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La inteligencia artificial (IA) empieza a consolidarse como una herramienta de uso empresarial para gestionar la competitividad acelerando el análisis de información, mejorar los pronósticos y reducir fallas en la cadena de suministro.

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