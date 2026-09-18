Actualmente la inteligencia artificial es una de las herramientas más utilizadas en las empresas peruanas. Su adopción esta avanzando a mayor velocidad y muchas organizaciones no cuentan con la capacidad necesaria.

En tanto 8 de cada 10 empresas consultadas reconocen que no están preparadas para afrontar adecuadamente el uso de inteligencia artificial (IA) dentro de sus organizaciones, según Luis Talavera, CEO de Zerodays y especialista en ciberseguridad y gestión de riesgos en TI.

La situación adquiere relevancia conforme más compañías incorporan estas herramientas a sus operaciones. Un estudio sobre empresas peruanas encontró que el 85.2% de las organizaciones consultadas ya había adoptado o tenía planes de implementar IA.

Otro reporte sobre transformación digital señaló que el 44% se encontraba implementando soluciones de este tipo y el 41% evaluaba incorporarlas.

De acuerdo con el análisis realizado por Zerodays, los sectores de minería, construcción, logística y automotriz se encuentran entre los menos preparados para afrontar la incorporación de inteligencia artificial .

Estas actividades manejan grandes volúmenes de información, involucran a distintos proveedores y trabajadores y, en algunos casos, cuentan con sistemas tecnológicos vinculados a procesos críticos.

En este escenario, el uso de herramientas de IA sin políticas internas puede generar riesgos sobre la información que manejan las compañías.

El problema no se limita a determinar qué plataformas puede utilizar una empresa. También implica establecer qué información pueden ingresar los trabajadores, qué aplicaciones están autorizadas y qué controles existen para evitar que datos corporativos queden expuestos.

¿Qué es la ‘IA en la sombra’?

Uno de los riesgos asociados a la rápida adopción de estas herramientas es el denominado shadow AI o “IA en la sombra”, que se basa en el uso de aplicaciones de inteligencia artificial por parte de trabajadores sin conocimiento o autorización del área de tecnología o seguridad de la empresa.

Estas plataformas pueden ser utilizadas directamente desde dispositivos y cuentas personales. El riesgo aparece cuando los trabajadores introducen información sensible, como datos de clientes, información financiera, contratos, bases de datos, credenciales, código fuente o documentos estratégicos.

En estos casos, las empresas enfrentan un problema que va más allá de bloquear determinadas aplicaciones. Deben definir qué herramientas pueden utilizar sus trabajadores, qué información puede procesarse mediante IA y cómo supervisar su uso.

Capacitación y controles

La preparación para el uso de inteligencia artificial no depende únicamente de la infraestructura tecnológica de una compañía.

Según Talavera, la capacitación de los trabajadores también resulta necesaria para reducir errores en el manejo de información y prevenir incidentes de seguridad.

Con una adopción que continúa extendiéndose entre las empresas, uno de los puntos que deberán definir las organizaciones es bajo qué condiciones sus trabajadores pueden utilizar herramientas de IA y qué información puede ser procesada mediante estas plataformas.