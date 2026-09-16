Señalización en el exterior de la sede de Meta en Menlo Park, California (EE.UU.), el miércoles 26 de agosto de 2026. Fotógrafo: Josh Edelson/Bloomberg.
Señalización en el exterior de la sede de Meta en Menlo Park, California (EE.UU.), el miércoles 26 de agosto de 2026. Fotógrafo: Josh Edelson/Bloomberg.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Meta Platforms Inc. planea comenzar a desplegar en sus centros de datos un nuevo chip de inteligencia artificial propio durante el primer semestre del próximo año, con el que busca reducir los costos y el consumo de energía de sus modelos de IA.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.