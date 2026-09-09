El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales, se reunió con una representante de Meta para abordar una agenda de cooperación digital. Foto: Congreso.
El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales, se reunió con una representante de Meta para abordar una agenda de cooperación digital. Foto: Congreso.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , sostuvo una reunión con , para evaluar mecanismos de cooperación en materia digital y fortalecer el diálogo entre el Parlamento y la empresa tecnológica.

Durante el encuentro, se planteó trabajar en una agenda conjunta vinculada con la .

La reunión contó también con la participación de los vicepresidentes del Senado, Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Edgar Mancha. En la cita se abordaron, además, asuntos relacionados con la regulación de las plataformas digitales, el desarrollo de la economía digital, la protección de datos personales y la seguridad de niños y adolescentes en entornos digitales.

La reunión incluyó temas como inteligencia artificial, regulación de plataformas, protección de datos y seguridad de menores en internet. Foto: Congreso.
La reunión incluyó temas como inteligencia artificial, regulación de plataformas, protección de datos y seguridad de menores en internet. Foto: Congreso.

Torres Morales señaló que el Parlamento tiene el compromiso de impulsar marcos normativos que acompañen la , procurando compatibilizar la innovación con la seguridad y el respeto de los derechos ciudadanos.

Asimismo, destacó la necesidad de promover una mayor inclusión de las personas con discapacidad en el entorno digital.

Por su parte, la representante de expresó la disposición de la compañía para colaborar con el Congreso mediante programas de formación, intercambio de buenas prácticas y herramientas orientadas a contribuir con un entorno digital más seguro, confiable e inclusivo.

Al término de la reunión, ambas partes acordaron mantener canales de comunicación permanentes con miras a establecer una hoja de ruta de cooperación en estos ámbitos.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: mociones para crear comisiones por El Niño ingresan a agendas de los plenos
Comisión del Congreso acuerda citar a ministros de Transportes y Vivienda por su gestión
Bachiller sin tesis ni costos adicionales: la nueva propuesta del Congreso
TC remarca al Congreso que solo el Ejecutivo tiene iniciativa de gasto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.