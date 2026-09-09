El presidente del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres, sostuvo una reunión con María Julia Díaz Ardaya, directora de Políticas Públicas de Meta para Sudamérica, para evaluar mecanismos de cooperación en materia digital y fortalecer el diálogo entre el Parlamento y la empresa tecnológica.

Durante el encuentro, se planteó trabajar en una agenda conjunta vinculada con la capacitación tecnológica, la seguridad digital, el uso responsable de la inteligencia artificial y el desarrollo de herramientas de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad.

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La reunión contó también con la participación de los vicepresidentes del Senado, Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Edgar Mancha. En la cita se abordaron, además, asuntos relacionados con la regulación de las plataformas digitales, el desarrollo de la economía digital, la protección de datos personales y la seguridad de niños y adolescentes en entornos digitales.

La reunión incluyó temas como inteligencia artificial, regulación de plataformas, protección de datos y seguridad de menores en internet. Foto: Congreso.

Torres Morales señaló que el Parlamento tiene el compromiso de impulsar marcos normativos que acompañen la transformación digital, procurando compatibilizar la innovación con la seguridad y el respeto de los derechos ciudadanos.

Asimismo, destacó la necesidad de promover una mayor inclusión de las personas con discapacidad en el entorno digital.

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Por su parte, la representante de Meta expresó la disposición de la compañía para colaborar con el Congreso mediante programas de formación, intercambio de buenas prácticas y herramientas orientadas a contribuir con un entorno digital más seguro, confiable e inclusivo.

Al término de la reunión, ambas partes acordaron mantener canales de comunicación permanentes con miras a establecer una hoja de ruta de cooperación en estos ámbitos.