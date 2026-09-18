En detalle, Minsur presentó ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) el sexto ITS del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del proyecto de exploración minera Santo Domingo. El documento contempla siete cambios orientados a ampliar y facilitar las actividades de evaluación geológica dentro del área efectiva aprobada del proyecto.

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Uno de los principales cambios propuestos es la habilitación de 14 nuevas plataformas de perforación diamantina y sus respectivos sondajes . Según el ITS, esta modificación busca optimizar las evaluaciones geológicas y obtener información sobre las condiciones geológicas de distintas zonas de interés.

Asimismo, Minsur plantea incorporar 25 sondajes de perforación adicionale s en plataformas ya aprobadas, también con el objetivo de obtener mayor información geológica dentro del área del proyecto.

Minsur plantea habilitar 14 nuevas plataformas de perforación diamantina como parte de los cambios propuestos para Santo Domingo. Foto: Minsur

¿Qué otros cambios proyectan incorporar?

La propuesta también considera la habilitación de 255 calicatas temporales (excavaciones para analizar el suelo) para evaluar las características del suelo en diferentes zonas de interés del proyecto.

A ello se suma la habilitación de dos facilidades temporales: una plataforma para el personal de la empresa titular del proyecto y otra para el contratista, destinadas a facilitar la estadía del personal que realizará los estudios geológicos.

El ITS contempla además la incorporación de tres pozas temporales de lodos, que servirían como contingencia ante una eventual saturación de las pozas previamente aprobadas y permitirían optimizar el manejo de los lodos generados durante las perforaciones.

Para atender los nuevos componentes propuestos, Minsur plantea habilitar 1,924 kilómetros de nuevos accesos, los cuales permitirían llegar a las plataformas de perforación, pozas de lodos y facilidades contempladas en el ITS.

Además, la compañía propone incorporar nuevos equipos y maquinaria para ejecutar estos trabajos. La lista incluye dos retroexcavadoras, dos buses combi, dos grupos electrógenos, una torre de iluminación, dos pararrayos, dos cisternas, una excavadora, dos camionetas y una cisterna de combustible. Estos equipos, refiere el ITS, serán requeridos para la habilitación de los nuevos accesos, las calicatas, las pozas temporales, las plataformas de exploración y las facilidades propuestas.