No es un secreto que Minsur, minera del Grupo Breca, mantiene activa una cartera exploratoria con proyectos de estaño, cobre, oro y molibdeno en distintas regiones del país. En los últimos dos años, la compañía ha destinado alrededor de US$ 42 millones a sus programas de exploración. Dentro de esta cartera figuran proyectos propios como Santo Domingo (Puno) y Quimsachata (Arequipa), además de iniciativas desarrolladas bajo esquemas de joint venture con Newmont Perú y Minas Dixon. En este contexto, ¿cómo avanza Santo Domingo y cuáles son los próximos pasos previstos para este proyecto?
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