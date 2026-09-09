La minera peruana Minsur, parte del Grupo Breca, mantiene su apuesta por las inversiones en el negocio del estaño. En Puno, la compañía busca extender la vida útil de San Rafael, su mina de estaño que opera de manera ininterrumpida desde 1977 y que actualmente procesa 8,280 toneladas de mineral por día. El proyecto busca asegurar la continuidad de las operaciones más allá de 2028 y extenderlas hasta 2041, mediante ampliaciones, nueva infraestructura y ajustes operativos. En paralelo, ¿qué cambios contempla introducir en su planta de estaño al sur de Lima?

En detalle, la compañía presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) su noveno Informe Técnico Sustentatorio (ITS), mediante el cual plantea 21 modificaciones en su planta de fundición y refinería de estaño en Pisco (Ica).

Uno de los principales cambios será la ampliación del depósito de escorias. Debido a que la instalación se acerca al límite de su capacidad autorizada, Minsur propone elevar su altura hasta los 77.5 metros sobre el nivel del mar, con lo que espera aumentar en 20% el volumen disponible.

La compañía también plantea darle un nuevo uso al búnker que actualmente almacena carbón. La idea es que esta infraestructura pueda recibir también concentrado de estaño, lo que permitirá tener la materia prima más cerca del área donde será utilizada y contar con mayor cobertura de inventario.

A ello se sumará un espacio para almacenar temporalmente las mercaderías que ingresan a la planta y otro para colocar producto terminado antes de su despacho.

La empresa plantea automatizar el sistema que permite posicionar la lanza del Horno Ausmelt 1 y mejorar la seguridad de la operación. Foto: Minsur

Horno de vacío para reforzar producción

Minsur busca además reforzar su capacidad de producción de estaño refinado de alta pureza y de calidades low lead. Para ello, plantea instalar un horno de vacío y adquirir tres cristalizadores automatizados.

La empresa también quiere aprovechar el estaño que queda en las big bags utilizadas en la operación. Para ello, propone incorporarlas como un insumo alternativo y procesarlas en los hornos Ausmelt 1 y 2.

Otro cambio está relacionado con los ladrillos refractarios usados en el proceso. En su anterior ITS, Minsur había planteado procesarlos mecánicamente en San Rafael para recuperar el estaño. Sin embargo, las pruebas realizadas mostraron una recuperación menor a la esperada, por lo que esa alternativa fue descartada.

Ahora, la compañía propone comercializar estos ladrillos usados y habilitar un espacio para calentar los materiales refractarios de las tazas y cayanas antes de que regresen al proceso de fundición. También incorporará una zona específica para el enfriamiento de los lingotes.

La propuesta incluye cambios para reducir la intervención manual en algunas tareas y mejorar las condiciones de seguridad. Uno de ellos es el reemplazo del sistema manual que permite mover la lanza del Horno Ausmelt 1. Minsur plantea automatizar esta operación para que el posicionamiento pueda controlarse desde la sala de control.

También se incorporarán equipos mecanizados para realizar el retiro de residuos metálicos de las ollas y el corte de metal, además de ampliar en 625 m² el espacio destinado a reducir el tamaño de los residuos de hierro.

En la planta de subproductos se instalará nueva instrumentación y se conectará al sistema de control existente. Con ello, la compañía busca tener un mayor control del proceso de tratamiento de los materiales que regresan al circuito productivo.

La seguridad contra incendios también será reforzada. Minsur plantea instalar un sistema que incluya detección, alarma y extinción de incendios en las fajas de la planta, debido a que la principal faja de abastecimiento no cuenta actualmente con este tipo de protección. Asimismo, prevé reemplazar cinco compresores que se encuentran obsoletos e instalar un secador regenerativo.

ntre los cambios propuestos figuran una nueva balanza para camiones, áreas de almacenamiento y espacios destinados a la inspección y despacho de productos. Foto: Andina

Cambios para agilizar el ingreso y despacho

Otro grupo de modificaciones apunta a ordenar el tránsito de camiones y liberar espacios dentro de la planta.

Minsur propone instalar una nueva balanza de 100 toneladas fuera de la planta, que permitirá descongestionar el área donde actualmente se realiza el pesaje de vehículos y agilizar su ingreso.

También habilitará una zona para inspeccionar los camiones que transportan estaño refinado y verificar la carga. Se incorporará, además, un espacio para que los vehículos puedan permanecer dentro de la planta durante las labores de inspección, acondicionamiento y espera.

Para las mercaderías que ingresan a la instalación se destinará una zona de almacenamiento temporal, mientras que el producto terminado contará con un área externa antes de ser cargado en los camiones. Esta medida busca facilitar la manipulación con montacargas, debido a las restricciones de espacio que existen actualmente en el almacén.

La compañía también plantea reordenar parte de sus instalaciones para mejorar la operación. Los equipos eléctricos de los centros de control de motores y variadores de Fundición serán reubicados en una zona con mejores condiciones de temperatura y menor congestión de cables, con el objetivo de protegerlos y asegurar la continuidad de la operación.

En el área de mantenimiento se habilitará un contenedor para almacenar, controlar y despachar lubricantes en condiciones que permitan protegerlos del polvo y la humedad. Además, se instalará una estructura para almacenar bombas y agitadores en posición vertical, tanto durante su uso como cuando requieran reparación o mantenimiento.