Por un lado, Ferreycorp, cuya línea de negocio está muy vinculada al sector minero. “La maquinaria de las empresas mineras trabajan (hoy) a full. Por lo tanto, un aumento de las ventas y de la depreciación (de esa maquinaria) podría incrementar los flujos futuros de ingresos que obtendrá la empresa mediante su línea de repuestos. Ese es el principal punto por el que consideramos a Ferreycorp una empresa positiva”, resumió Julio Vargas, research analyst de Seminario SAB.

El analista resaltó que la firma reporta un negocio estable y se refirió al reparto de dividendos que consideró atractivo. “Esperamos un dividend yield (retorno por dividendo) cercano al 6.7%”, afirmó, en el marco del Investor Day, organizado por la BVL.

Seminario SAB espera que Ferreycorp reciba más ingresos por su línea de repuestos. (Foto: Referencial/Pexels)

Otra acción analizada fue Pluz Energía. “Sabemos que en el contexto global sigue habiendo incertidumbre. Existen tensiones geopolíticas, conflictos internacionales y volatilidad en los mercados. En ese tipo de escenarios, los inversionistas suelen buscar refugiarse en acciones defensivas, como las del sector utilities que ofrecen estabilidad y flujos predecibles. Un claro ejemplo es Pluz”, opinó Kyara Camacho, representante operador SMV de Grupo Coril SAB.

En ese mismo sector energético también se encuentra Engie, empresa que, según Renta4 SAB, destaca por la diversificación con los siguientes tipos de generación de energía: térmica, hidroeléctrica y una base reciente de renovables. “El mercado aún no ha internalizado plenamente el valor de la compañía”, aseveró César Huiman, analista senior de research de la casa de bolsa.

En cuanto a Minsur, Credicorp Capital considera que es una alternativa atractiva, respaldada por la exposición al cobre y el estaño.

El cobre y el estaño representan el 90% de la producción de Minsur. (Foto: Reuters)

“La acción tendería a mostrar un comportamiento mayormente lateral (ni al alza ni a la baja). Sin embargo, el atractivo dividendo que actualmente estamos revisando al alza y que en el 2025 posicionó a Minsur como la empresa minera con el mayor rendimiento por dividendo, cercano al 20%, debería seguir entregando un soporte adicional a la acción”, sostuvo Ana Paula Galvez, equity research senior analyst de Credicorp Capital.

En suma, se espera que el retorno por dividendo sea de 6.7% para Ferreycorp, según Seminario SAB, y en el caso de Minsur, el año pasado fue de aproximadamente 20% y Credicorp lo está revisando al alza.