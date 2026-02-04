El pago de dividendos es un criterio muy importante para algunos inversionistas cuando eligen una acción. (Foto: Diseñado por Freepik)
El pago de dividendos es un criterio muy importante para algunos inversionistas cuando eligen una acción. (Foto: Diseñado por Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) acumula una ganancia de más de 20% en lo que va del 2026. En ese contexto, los corredores bursátiles analizaron cuatro de las principales empresas que listan en la plaza local.

TE PUEDE INTERESAR

Tres opciones para invertir en Perú sin comprar acciones de la BVL
Bitcoin: ¿conviene a las personas incluirlo en su portafolio de inversión en 2026?
Miles de peruanos entran a invertir en bolsa seducidos por auge de metales, ¿cuánto apuestan?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.