La información se desprende de un trámite iniciado por la empresa ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), relacionado con la futura elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para Santo Domingo. El movimiento no implica, sin embargo, que Minsur haya tomado una decisión para desarrollar una mina, pues el proyecto continúa en etapa de exploración.

En concreto, Minsur solicitó acogerse a los Términos de Referencia Comunes (TdRC), que establecen el marco para la eventual elaboración del EIA-d. Como parte de este proceso, la compañía presentó un informe que describe el alcance preliminar del proyecto y las características del entorno donde eventualmente se desarrollarían las actividades.

El documento señala que este paso permitirá sustentar que una futura elaboración del EIA-d se realice conforme a los TdRC aprobados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). No obstante, la propia empresa precisó que la información presentada es referencial y podrá modificarse conforme avancen los estudios.

Minsur prepara la siguiente etapa

Santo Domingo está ubicado en los distritos de Nuñoa y Macusani, en la provincia de Melgar, Puno, y tiene como objetivo identificar y calcular recursos minerales, principalmente de estaño, además de otros metales.

La nueva gestión ante Senace se suma a los trabajos que Minsur ya venía desarrollando en el proyecto. En 2025, la empresa presentó ante el MINEM su cuarto Informe Técnico Sustentatorio para incorporar nuevas perforaciones y realizar modificaciones en plataformas y accesos.

Además, el plazo total del proyecto fue ampliado a 78 meses, como parte de la continuidad de los trabajos exploratorios que venía realizando la empresa.

Así, el nuevo movimiento apunta a preparar una eventual siguiente fase de Santo Domingo, mientras Minsur continúa obteniendo información técnica para determinar el potencial del yacimiento.

Santo Domingo es un proyecto de exploración de Minsur en Puno, enfocado principalmente en identificar y calcular recursos de estaño. (Foto: Archivo)

El estaño y el lugar de Santo Domingo

El interés de Minsur por avanzar en Santo Domingo también se da en un contexto en el que el estaño mantiene un lugar central dentro de su actividad minera.

La principal operación de la compañía en este negocio es San Rafael, ubicada también en Puno y considerada su activo más relevante en la producción de este mineral. En paralelo, Minsur ha venido evaluando alternativas para prolongar la vida útil de esa operación.

En ese escenario, Santo Domingo representa otro proyecto vinculado al estaño dentro de la cartera de exploración de Minsur, aunque todavía se encuentra en una fase temprana y sin una decisión de desarrollo.

La compañía también cuenta con otros activos y participaciones mineras en Perú, entre ellos Pucamarca, dedicada a la producción de oro, y su participación en Marcobre, empresa operadora de Mina Justa. Sin embargo, el futuro de Santo Domingo dependerá primero de los resultados que arrojen los estudios que actualmente continúan en marcha.

Los pasos que prepara Minsur

El trámite ante Senace busca adelantar parte del proceso que podría requerirse en caso de que los resultados de la exploración permitan avanzar hacia una siguiente etapa de Santo Domingo.

La empresa precisó que la información presentada en esta fase es referencial y podrá modificarse conforme avancen los estudios, debido a que el proyecto continúa en etapa de exploración. Una eventual decisión sobre el desarrollo de Santo Domingo dependerá de la nueva información técnica que se obtenga y del cumplimiento de las evaluaciones y autorizaciones correspondientes.

De esta manera, el movimiento de Minsur no supone todavía el desarrollo de una nueva mina, pero sí muestra que la compañía comenzó a preparar con anticipación los pasos que podrían requerirse para una eventual siguiente fase del proyecto de estaño en Puno.