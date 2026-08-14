Minsur inició un trámite para preparar la futura elaboración del EIA-d, aunque Santo Domingo continúa en etapa de exploración. (Foto: Archivo)
Minsur inició un trámite para preparar la futura elaboración del EIA-d, aunque Santo Domingo continúa en etapa de exploración. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
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La minera peruana Minsur, del Grupo Breca, comenzó a dar nuevos pasos para preparar una eventual siguiente etapa de Santo Domingo, su proyecto de exploración minera ubicado en Puno. La compañía avanza en la recopilación de información sobre el potencial del yacimiento, principalmente de estaño, mientras empieza a preparar el camino que podría requerirse para un futuro desarrollo.

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