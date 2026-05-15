La minera peruana Minsur, parte del Grupo Breca, reportó una caída en sus niveles de producción de estaño refinado y oro durante el primer trimestre del 2026, aunque logró incrementar sus ingresos y utilidades gracias al fuerte avance del precio internacional del estaño.

Entre enero y marzo, la producción de estaño refinado alcanzó las 8,314 toneladas, una reducción de 3% frente al mismo periodo del 2025. La compañía atribuyó este resultado a menores leyes de estaño en el concentrado procesado en la fundición de Pisco y a una menor recuperación metalúrgica.

En paralelo, la producción de oro en la unidad Pucamarca cayó 19%, hasta 10,147 onzas, debido al agotamiento progresivo de reservas y a un menor volumen de mineral tratado.

En su principal operación, San Rafael (Pisco), la producción de estaño contenido retrocedió 2%, hasta 6,096 toneladas. En tanto, la planta B2 elevó su producción en 3%, favorecida por una mayor recuperación.

El menor volumen de producción impactó también en los costos. El cash cost (costo directo de la producción) por tonelada de estaño refinado se ubicó en US$ 7,751, un incremento de 7% interanual, explicado por mayores gastos en servicios y mano de obra, además de la menor producción.

En Pucamarca (Tacna), el cash cost por tonelada tratada se disparó 233%, hasta US$ 18.9, debido a la fuerte reducción del mineral tratado (-70%), lo que elevó el peso de los costos fijos sobre la operación.

En Pucamarca se registró una producción de oro de 10,147 onzas (-19% vs. 1T25), debido a un menor mineral tratado (-70% vs. 1T25).

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Minsur dispara utilidad pese a menor producción de estaño y oro

Pese al retroceso operativo, Minsur registró ventas por US$ 342.9 millones en el primer trimestre, un crecimiento de 17% frente al mismo periodo del año anterior. La minera explicó que el avance respondió principalmente al mayor precio realizado del estaño, que aumentó 53%.

El EBITDA ascendió a US$ 226.8 millones, un alza de 28%, mientras que el margen EBITDA pasó de 60% a 66%.

Asimismo, la utilidad neta alcanzó US$ 162.3 millones, frente a los US$ 29.1 millones registrados un año antes. Según la empresa, el resultado estuvo favorecido por mayores ventas, menores costos de ventas y un mejor desempeño de subsidiarias y asociadas.

Sin considerar efectos extraordinarios y diferencias de cambio, la utilidad neta ajustada fue de US$103 millones, un avance de 20%.

En el trimestre, el capex totalizó US$ 11.3 millones, una reducción de 11% interanual. La mayor parte se destinó a San Rafael, donde continuaron obras vinculadas al sistema de desaguado (drenaje de agua) de San Germán y la construcción de la relavera B4 (déposito de residuos mineros).

Por otro lado, los gastos de exploración y proyectos crecieron 97%, hasta US$ 26.8 millones, debido a mayores campañas de exploración en la línea de estaño y al avance de estudios de crecimiento vinculados a la operación San Rafael.

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