Estados Unidos llegó a preparar una operación para interceptar y abordar un buque chino en Medio Oriente después de que un informe de inteligencia, elaborado con ayuda de inteligencia artificial (IA), señalara erróneamente que la embarcación transportaba componentes relacionados con un programa de armas nucleares, según informó CNN.

El episodio ocurrió durante los primeros meses de 2026, en medio de la guerra con Irán, y fue conocido a partir de cuatro fuentes con conocimiento del caso citadas por la cadena estadounidense. Dos de ellas señalaron que personal militar armado se preparaba para abordar el buque, mientras aeronaves estadounidenses ya se encontraban en el aire.

La operación, sin embargo, fue suspendida poco antes de ejecutarse. Funcionarios estadounidenses revisaron con mayor detalle el informe y determinaron que el chatbot utilizado por un analista había identificado incorrectamente el material que transportaba la embarcación. CNN indicó que no pudo determinar cuál era realmente la carga del buque.

El error en el informe

De acuerdo con las fuentes citadas por CNN, el analista pertenecía a un comando de operaciones especiales y utilizó un chatbot para analizar información relacionada con el manifiesto de carga del buque.

El informe erróneo llevó a las Fuerzas Armadas de EE. UU. a preparar la interceptación de un buque chino en Medio Oriente. Foto: EFE.

La herramienta combinó información procedente de fuentes abiertas con inteligencia clasificada almacenada por el Gobierno estadounidense. A partir de esos datos, llegó a la conclusión equivocada de que la carga estaba vinculada con un programa de armas nucleares.

Posteriormente, la información fue incorporada a un informe de inteligencia que circuló entre las Fuerzas Armadas estadounidenses. Una de las fuentes calificó el documento como “completamente falso” y advirtió que una eventual operación contra una embarcación china podía haber derivado en una escalada entre Washington y Beijing.

CNN tampoco pudo establecer si el chatbot utilizado era una herramienta comercial o un sistema desarrollado específicamente por el Gobierno de Estados Unidos.

Mayor uso de IA en el ámbito militar

El caso ocurre mientras las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia estadounidenses amplían el uso de herramientas de IA para procesar información y apoyar distintas tareas. El episodio también vuelve a poner bajo escrutinio los riesgos asociados con errores o “alucinaciones” de estos sistemas cuando son empleados en contextos militares.

El debate se extiende al desarrollo de la tecnología. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, planteó recientemente la necesidad de reducir el ritmo de desarrollo de la industria ante los riesgos de seguridad asociados con la IA. Sam Altman, de OpenAI, y el empresario Elon Musk también han realizado advertencias sobre distintos riesgos vinculados con esta tecnología.

En contraste, el presidente estadounidense Donald Trump se ha mostrado contrario a imponer mayores regulaciones al sector, bajo el argumento de que ello podría perjudicar la posición de Estados Unidos frente a China en la competencia tecnológica.

Con información de EFE.