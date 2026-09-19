Uber deberá pagar US$ 40 millones a los padres de una joven de 23 años que murió atropellada luego de que un conductor de la plataforma la dejara en una autopista del sur de California, en Estados Unidos.

El pago fue establecido por el juez jubilado Richard A. Stone, quien actuó como árbitro en el litigio civil por la muerte de Emily Normandin-Parker. La resolución también fijó una indemnización de US$ 300,000 para Luna Moore, amiga de la joven y quien viajaba con ella aquella noche.

El hecho ocurrió el 12 de agosto de 2023. Ese día, el conductor de Uber Vu Tran recogió a Normandin-Parker y Moore en un bar del condado de Orange, una zona cercana a Los Ángeles.

Durante el trayecto, Moore comenzó a vomitar dentro del vehículo. Tran se detuvo entonces en un área de seguridad ubicada sobre una autopista, cerca de una salida.

Mientras Moore discutía con el conductor por el pago de la limpieza del vehículo, Normandin-Parker, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, salió del automóvil y terminó ingresando a la vía. Allí fue atropellada mortalmente, según información citada por CalMatters.

La responsabilidad de Uber

Los padres de Normandin-Parker y Moore demandaron a Tran y a Uber. Ambas partes acordaron resolver el litigio mediante un proceso de arbitraje.

Durante el caso, Uber sostuvo que no debía asumir responsabilidad porque Tran era un contratista independiente. La compañía se apoyó en la Proposición 22, una medida aprobada por los votantes de California en 2020 que permite a empresas de aplicaciones clasificar a sus conductores como contratistas independientes en lugar de empleados.

Uber deberá asumir una indemnización millonaria tras la muerte de una joven de 23 años en una autopista de California. Foto: EFE.

Sin embargo, Stone determinó que Uber también tenía responsabilidad por lo ocurrido.

El árbitro concluyó que el lugar donde fueron dejadas las jóvenes era una zona “insegura e ilegal” y consideró que Tran pudo haber continuado hasta una salida cercana para detenerse en un lugar seguro.

La resolución también señaló que el conductor sabía que las pasajeras se encontraban bajo los efectos del alcohol y que, antes de dejarlas, había discutido con Moore por el cobro de una tarifa de limpieza.

Los registros del GPS mostraron además que Tran pasó cerca del cuerpo de Normandin-Parker antes de tomar la siguiente salida. Posteriormente, llamó a Uber para reclamar el pago por la limpieza del vehículo, de acuerdo con documentos legales citados por ABC.

¿Cuánto deberá pagar Uber?

Stone estableció una indemnización de US$ 20 millones para cada uno de los padres de Normandin-Parker, Carol Normandin y Ken Parker. A Moore le correspondieron US$ 300,000.

En total, la indemnización establecida contra Uber y el conductor asciende a US$ 40.3 millones.

Con información de EFE.