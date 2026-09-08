Los préstamos son de libre disposición, pero el principal uso es el mantenimiento y reparación de los vehículos.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La banca y las fintech desarrollan nuevas estrategias y herramientas para ampliar el acceso al crédito formal a segmentos de la población que enfrentan dificultades para obtenerlo.

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