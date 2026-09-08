“Muchos de los bancos otorgan hoy sus préstamos con base en el sistema tradicional de evaluación. Pero las fintech con la banca pueden utilizar datos transaccionales para construir modelos que les permitan identificar nuevos clientes a los que podrían prestar”, afirmó a Gestión Luis Rengifo, chief growth officer de la fintech R2.

Explicó que el modelo contempla que la fintech pueda actuar como una plataforma complementaria para las entidades financieras, especialmente para atender a clientes considerados de mayor riesgo en los esquemas tradicionales de evaluación.

Así, “estamos conversando con un banco interesado en innovar y llegar a segmentos adicionales”, con un modelo que aprovecha la información generada por las transacciones de los negocios para evaluar su capacidad de pago y ofrecerles financiamiento. R2 es aliada de BCP en el otorgamiento de créditos a pymes.

Procesadores

La fintech también negocia una alianza con uno de los principales procesadores de pagos del país, en una estrategia que busca aprovechar la información transaccional para evaluar a potenciales prestatarios, adelantó el ejecutivo. La expectativa es anunciar este acuerdo en los siguientes nueve meses.

Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima, enfatizó que si bien los créditos dirigidos a segmentos con menor historial financiero pueden implicar mayores riesgos, el seguimiento continuo y en línea del comportamiento de los usuarios permite identificar nuevos nichos y evaluar con mayor precisión su capacidad para acceder a financiamiento.

Base de clientes

El economista destacó que este modelo puede resultar beneficioso tanto para los usuarios como para las entidades financieras y las propias fintech. Los primeros tendrían una mayor posibilidad de obtener un crédito, mientras que las empresas pueden ampliar su base de clientes y captar información más detallada sobre sus perfiles y comportamiento, dijo.

Préstamos a conductores

El esquema de financiamiento ya forma parte de la estrategia regional de R2, pues otorga capital de trabajo a restaurantes en México y Chile, y utiliza datos de las transacciones para tomar decisiones de crédito.

Asimismo, la fintech tiene una alianza en Perú para otorgar financiamiento a los conductores de Uber, aplicativo de servicio de taxi. Según Luis Rengifo, los préstamos son de libre disposición, pero el principal uso es el mantenimiento y reparación de los vehículos, emergencias como cambio de llantas o accidentes, y atender gastos personales.

“El ticket se ubica alrededor de S/ 700 y S/ 1,200. En lugar de establecer necesariamente cuotas fijas, se descuenta un porcentaje de los ingresos generados a través de la app”, precisó.