Hay una reducción de los plazos para obtener una licencia de operación y creación de procedimientos diferenciados -según el nivel de riesgo de cada entidad- que podrían acelerar de manera significativa el ingreso de nuevos jugadores al país, señaló Juan Antonio Llanos, abogado financiero.

Con la nueva regulación se incorpora además una etapa de precalificación de hasta 15 días calendario, durante la cual la SBS revisará si el solicitante cumple con los requisitos mínimos y presentó la documentación completa.

Superada esta etapa, el plazo para la autorización de organización será de 90 días para las empresas no captadoras de depósitos, 70 días para las que accedan a la modalidad especial y 120 días para el procedimiento estándar.

Hasta hace poco, el proceso contemplaba unos 240 días para la autorización de organización, expresó.

Rafael Alcázar, socio de Rebaza, Alcázar & De Las Casas, sostuvo que la reducción de los plazos no representa un debilitamiento de la supervisión.

“Tenemos a un ente regulador con mucha experiencia respecto de esto y con un equipo especializado encargado de estas evaluaciones”, indicó.

Para Alcázar, el cambio llega en un momento en que ya se observa una importante cantidad de solicitudes para ingresar al sistema financiero. Así, se podrá procesar de manera más eficiente esta mayor demanda de autorizaciones, sin dejar de lado la evaluación correspondiente al nivel de riesgo de cada entidad.

Competencia

Karina Chinguel, socia de Vodanovic, refiere que una menor carga regulatoria para entidades de menor complejidad podría favorecer, especialmente, el segmento de no captadoras de dinero del público como las empresas de crédito y la empresas emisoras de dinero electrónico.

“Uno de los efectos esperados sería una mayor competencia en créditos. Al existir más actores, podría generarse presión para reducir las tasas de interés”, estimó.

La nueva normativa detalla que las empresas que tengan certificado de organización vigente, cuyo modelo contemple otorgar créditos y que ya hayan solicitado autorización de funcionamiento, podrán acceder temporalmente a información anonimizada del Reporte Crediticio Consolidado de la SBS.

Si finalmente no obtienen la autorización de funcionamiento, deberán dejar de acceder a la información y eliminarla, asumiendo responsabilidad por eventuales filtraciones.

En el caso de las entidades de dinero electrónico, Llanos indicó que hay actualmente una actividad importante de empresas que cuentan con autorización o se encuentran en proceso de obtenerla.

No obstante, advirtió que el aumento de participantes también plantea la interrogante de si el mercado peruano tendrá espacio para todos ellos o si, posteriormente, se producirá una consolidación en algunos segmentos.

Factibilidad

Otro cambio que puede facilitar el ingreso es la simplificación del estudio de factibilidad, requisito para obtener la autorización de organización.

El documento debe incluir los productos y servicios que ofrecerá la empresa, así como precios, tarifas, comisiones y condiciones de contratación, aunque su contenido dependerá de la naturaleza de cada entidad.

Chinguel señaló que antes este estudio podía alcanzar unas 400 páginas, pero ahora los requisitos se han reducido y ajustado al tamaño y nivel de riesgo de cada empresa.

Hasta hace poco, el proceso contemplaba unos 240 días para la autorización de organización.| Foto: Andina

Su sumarían más empresas de conglomerados

La nueva autorización especial de la SBS permitirá agilizar el ingreso de empresas que formen parte de conglomerados financieros supervisados.

Esta modalidad contempla un plazo de 70 días para la autorización de organización y 180 días para la de funcionamiento.

Los especialistas explican que estos grupos ya cuentan con entidades supervisadas, por lo que la SBS tiene conocimiento previo de aspectos como sus accionistas, directores, gerentes, beneficiarios finales y estados financieros. Así, el trámite podría reducirse significativamente frente al esquema anterior.