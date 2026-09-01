Con la nueva regulación se incorpora además una etapa de pre calificación para las empresas que buscan una licencia de organización en Perú. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) modificó el proceso de autorización para las nuevas empresas del sistema financiero y estableció tres vías de ingreso, con requisitos y plazos diferenciados.

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