Tarjetas, billeteras digitales, transferencias y otros medios de pago forman parte cada vez más de la experiencia de compra, tanto en establecimientos físicos como en el comercio electrónico.

Sin embargo, para los negocios, contar con múltiples opciones de pago ya no sería suficiente.

“En una compra por internet, por ejemplo, un cliente puede llegar hasta el último paso del proceso y abandonar la operación si su pago es rechazado. Pero el problema no necesariamente está relacionado con la falta de fondos o con la decisión de compra”, dijo Alfredo Sarria, VP Financial Services LATAM de Yuno, compañía de orquestación de pagos.

Ante este escenario, las empresas de infraestructura de pagos están incorporando herramientas tecnológicas que permiten administrar distintas rutas de procesamiento y elegir aquella que tenga mayores probabilidades de aprobación, señaló.

La compañía sostuvo que ha incorporado inteligencia artificial para intentar recuperar transacciones que inicialmente no pudieron concretarse.

Según el especialista, se puede recuperar hasta 43% de las operaciones fallidas con herramientas de IA, pues permite conectarse con plataformas de mensajería para contactar al usuario y facilitar que complete el pago, con el objetivo de que una operación rechazada no termine necesariamente en una venta perdida.

Pero la eficiencia de los pagos también tiene un impacto en los costos que enfrentan los negocios. De acuerdo con Sarria, las herramientas de orquestación pueden permitir a los comercios elegir rutas de procesamiento considerando variables como el método de pago, la moneda o las características de la tarjeta.

Con ello, la empresa calcula reducciones de entre 15% y 25% en los costos de adquirencia.

La necesidad de este tipo de soluciones cobra mayor relevancia en mercados donde conviven numerosos medios de pago, refiere Sarria.

En Perú, el rápido avance de las billeteras digitales, particularmente Yape y Plin, se suma al uso de tarjetas, transferencias, códigos QR y otros mecanismos, generando un ecosistema cada vez más fragmentado.

Para los comercios, el desafío pasa así de simplemente ofrecer pagos digitales a gestionar esa diversidad de manera eficiente. La tecnología busca que el cliente tenga más alternativas para pagar, que las operaciones tengan mayores probabilidades de concretarse y que el negocio pueda reducir los costos asociados a procesarlas.