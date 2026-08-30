En Perú, el rápido avance de las billeteras digitales ha generado un ecosistema cada vez más fragmentado.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El crecimiento de los pagos digitales ha llevado a los comercios a ampliar las alternativas que ofrecen a sus clientes.

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