Las empresas avanzan en el uso de agentes de IA para automatizar procesos, reducir costos y mejorar sus operaciones. (Imagen libre de Magnific)
Las empresas avanzan en el uso de agentes de IA para automatizar procesos, reducir costos y mejorar sus operaciones. (Imagen libre de Magnific)
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Zulema Ramirez Huancayo
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El avance de la inteligencia artificial en empresas y organizaciones ofrece oportunidades para automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones, pero también plantea nuevos riesgos cuando estas herramientas actúan sobre información personal o decisiones que pueden afectar a los ciudadanos.

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