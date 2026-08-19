El impulso de la IA en el sector minero no resulta opcional. Para Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, esta evolución responde a la propia naturaleza competitiva de la actividad.

“ El sector minero del Perú es de talla mundial, entonces, compite un mercado mucho más amplio y además las reglas de juego no son solo nacionales, sino internacionales. Vivimos en un mundo donde la tecnología crece aceleradamente y hay que aplicarla porque eso significa resultados ”, comentó.

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Durante el evento “Perspectivas: Inteligencia Artificial en Acción” organizado por diario Gestión, expertos analizaron el uso de la IA en las operaciones mineras. (Imagen: Whitney Miñán)

Uno de los casos más concretos de este avance se encuentra en la maquinaria que opera en las minas. Santiago Basualdo, gerente central de Gran Minería de Ferreyros -empresa proveedora de maquinaria y servicios para la minería-, explicó que la autonomía de equipos ya tiene una presencia concreta en las operaciones peruanas.

Actualmente hay 34 camiones autónomos trabajando en la gran minería peruana, que en conjunto han movilizado más de 500 millones de toneladas. También se tienen perforadoras autónomas y se vienen implementando cargadores de bajo perfil para operaciones subterráneas.

“En todas estas tecnologías la autonomía trae muchas cosas positivas en cuanto a la seguridad, costos y eficiencia. La autonomía tiene sistemas para poder prevenir, para poder interactuar entre los camiones, entre cualquier equipo que se mueve dentro de la mina, objetos que pueda haber en la carretera, para poder detectarlos y que no haya ningún tipo de problema de seguridad”, sostuvo.

Por ejemplo, Basualdo explicó que los camiones utilizan radares y sistemas láser para identificar en tres dimensiones lo que tienen delante. Si detectan un objeto, pueden detenerse, reduciendo la posibilidad de que una situación que un conductor podría no advertir a tiempo termine en un accidente .

El uso de estos equipos también permite mantener una operación más continua. El representante de Ferreyros explicó que los camiones prácticamente no se detienen, salvo para abastecerse de combustible o realizar mantenimientos programados.

El uso de datos

La tecnología no solo permite que una máquina trabaje sin un conductor. Mientras está funcionando, también genera información que puede utilizarse para saber si algo comienza a fallar. Según Basualdo, los equipos producen miles de datos al día, entre ellos información sobre temperaturas y otros indicadores de su funcionamiento.

“Cuando hay pequeñas desviaciones en los procesos, pequeñas desviaciones en las temperaturas, en cualquier indicador del equipo, podemos tomar acción rápidamente antes que eso se convierta en una falla”, explicó.

Para la minera Minsur el siguiente desafío es que esos datos no se queden solo como información generada por los procesos.

“Creo que la cantidad de data nunca sería un problema, creo que es la calidad de la data. Sila data está bien gestionada, está limpia y ordenada, se puede hacer magia. Entonces, en Minsur estamos trabajando con mucha intensidad en entender a la data como quizás el activo más importante de la organización ”, dijo Álvaro Escalante Ruiz, vicepresidente de Talento, Transformación y Tecnología de Minsur.

El trabajo incluye definir cómo se gestiona la información, quién puede acceder a ella y cómo se utiliza para apoyar la estrategia de la empresa.

El uso de la IA en otras áreas de las minas

Dentro de las compañías mineras, el uso de la inteligencia artificial alcanza distintas áreas, es decir, no necesariamente están vinculados con la extracción o procesamiento del mineral.

Escalante de Minsur explicó que la compañía cuenta con un módulo de IA que ayuda a hacer más rápido y eficiente este procesos como las adquisiciones cotidianas, y también vienen aplicando herramientas de IA para selección de talento y seguridad.

Asimismo, añadió, se viene desarrollando el programa “Data Citizens” para que los trabajadores mineros sean más estratégicos en el uso de la IA, formando expertos en data para que entiendan mejor el negocio, lo que los prepara para el futuro debido a que actualmente es escaso ese talento.