El uso de inteligencia artificial ya alcanza la operación minera y otras áreas de las compañías del sector, resaltaron en el evento “Perspectivas: Inteligencia Artificial en Acción”. (Fotocomposición con Gemini).
El uso de inteligencia artificial ya alcanza la operación minera y otras áreas de las compañías del sector, resaltaron en el evento “Perspectivas: Inteligencia Artificial en Acción”. (Fotocomposición con Gemini).
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Guadalupe Gamboa
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En los últimos años la inteligencia artificial (IA) ha venido ganando espacio en las operaciones mineras. La incorporación de nuevas tecnologías apunta a mejorar las operaciones y anticipar problemas antes de que estos terminen afectando la producción, así lo revelaron durante el evento “Perspectivas: Inteligencia Artificial en Acción” organizado por diario Gestión.

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