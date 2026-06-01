Ferreyros, con 103 años de presencia nacional, sumó un nuevo contrato en el segmento de gran minería tras adjudicarse una licitación de Las Bambas (Apurímac), unidad minera operada por MMG, para el suministro de maquinaria pesada. La operación fortalece la presencia de la empresa en uno de los sectores que concentra las mayores inversiones del país. ¿Qué conllevará el contrato suscrito entre Ferreyros y Las Bambas?

El acuerdo, en concreto, contempla una flota que podría alcanzar las 45 unidades e incluye la totalidad de los camiones ultra class de Las Bambas: 27 equipos Cat 798 de tracción eléctrica y capacidad de 400 toneladas métricas. Como parte del contrato, Ferreyros entregará este año más de 20 máquinas, entre ellas 12 camiones, una pala eléctrica Cat 7495, una perforadora Cat MD6380 y diversos equipos auxiliares .

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La adquisición forma parte de los planes de expansión operativa de Las Bambas, una de las principales productoras de cobre del país, en un contexto en el que la demanda global por minerales críticos para la transición energética continúa impulsando inversiones en capacidad productiva.

Ferreryros explicó que los camiones Cat 798, adquiridos por la minera, destacan por su capacidad de carga, velocidad operativa y eficiencia en costos por tonelada transportada. Con esta incorporación, Las Bambas ampliará su flota de equipos ultra class Caterpillar, que ya incluye camiones Cat 797F en operación.

Paralelamente indicó que uno de los activos más relevantes del contrato es la pala eléctrica Cat 7495, el equipo de mayor tamaño del portafolio de Caterpillar. Con más de 20 metros de altura, incorpora sistemas avanzados de control eléctrico, monitoreo predictivo de vibraciones e inteligencia asistida para optimizar su desempeño en mina.

La operación también contempla la entrega de una perforadora Cat MD6380, equipada con tecnologías de automatización como AutoDrill, AutoMast y AutoLeveling, orientadas a mejorar la productividad y precisión de las labores de perforación.

“Esta completa flota Caterpillar, con el soporte de Ferreyros, será puesta al servicio de una producción incremental de Las Bambas, una compañía minera fundamental en la contribución del sector al desarrollo de nuestro país”, señaló Gonzalo Díaz Pró, gerente general de Ferreyros.

El contrato entre Ferreyros y Las Bambas contempla la incorporación de 27 camiones Cat 798 de tracción eléctrica y capacidad de 400 toneladas métricas, destinados a reforzar las operaciones de extracción de la mina. Foto: Ferreyros

Servicio posventa y soporte operativo

Además del suministro de equipos, Ferreyros brindará servicios de soporte permanente en la operación minera, un componente relevante en este tipo de contratos de gran escala.

La compañía, específicamente ofrecerá atención especializada las 24 horas del día, respaldada por sus centros de reconstrucción de componentes mecánicos y eléctricos ubicados en La Joya (Arequipa) y Lima. Asimismo, incorporará la plataforma Cat MineStar para el monitoreo remoto de condiciones operativas y el mantenimiento predictivo de la flota.

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“Acompañaremos a esta flota Caterpillar con un servicio 24/7 en mina, con el respaldo de nuestros talleres de reconstrucción de componentes mecánicos y eléctricos en La Joya y Lima, así como con la tecnología Cat MineStar de monitoreo de condiciones”, indicó Santiago Basualdo, gerente central de Gran Minería de Ferreyros.

La adjudicación fortalece la posición de Ferreyros, representante de Caterpillar desde 1942, en el segmento de gran minería y afianza su relación comercial con Las Bambas, una de las operaciones cupríferas más importantes del país.