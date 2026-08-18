El análisis conceptual por suma de partes de BofA sobre el flujo de caja libre de Nvidia muestra que la acción cotiza con un descuento de entre 34% y 50%, incluso después de considerar los riesgos de financiamiento, escribió el analista Vivek Arya .

El descuento “podría estar exagerando los riesgos y creando una oportunidad atractiva”, destacó el analista.

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Las acciones de Nvidia caían 2.5% a US$ 219 el martes, en medio de un descenso generalizado de los títulos relacionados con la IA. Nvidia acumula un avance de alrededor de 18% en lo que va del año, aunque todavía se encuentra cerca de 7% por debajo de un máximo de mayo.

Los comentarios llegan mientras Nvidia invierte en todo el ecosistema de IA. Recientemente acordó gastar hasta US$ 105,000 millones para respaldar un campus de centros de datos en Ohio que será arrendado por OpenAI, y reveló participaciones considerables tanto en SpaceX como en Intel Corp.

BofA ve una "oportunidad atractiva" en las acciones de Nvidia

De hecho, BofA estima que Nvidia se ha comprometido a proporcionar alrededor de US$ 300,000 millones de capital a sus socios del ecosistema, divididos aproximadamente entre US$ 70,000 millones en inversiones de capital y US$230.000 millones en garantías de valor residual u otros respaldos.

“La intención estratégica es clara: NVDA está comprometida con la naturaleza transformadora de la IA y con asegurar cada insumo”, incluidos el suministro de chips, terrenos y energía, escribió Arya. Las medidas también ayudan a Nvidia a diversificarse más allá de los hiperescaladores que cotizan en bolsa y que están desarrollando chips personalizados para competir, señaló.

La estrategia conlleva tanto riesgos como recompensas.

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“Las condiciones actuales hacen que esto valga la pena: sólidas tasas de alquiler de GPU, escasez de capacidad informática y la generación de flujo de caja libre líder de la industria de NVDA”, escribió Arya. Sin embargo, “si la demanda de IA se desacelera, tanto la tasa de crecimiento de NVDA como su balance podrían quedar bajo presión”.

BofA también enfatiza que la “respuesta más contundente” para aliviar las preocupaciones sobre una menor calidad de las ganancias y lograr una revalorización de las acciones sería que la compañía aumentara las devoluciones de efectivo a los inversionistas, comprometiendo una mayor proporción de su flujo de caja libre a recompras de acciones.

La firma tiene una recomendación de compra y un precio objetivo de US$ 350 para la acción.