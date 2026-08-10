La tecnológica Intel Corp. anunció este lunes que lanzará una oferta pública de acciones ordinarias por un valor de US$ 15,000 millones ante la creciente demanda de servicios de computación de inteligencia artificial (IA).

Los fondos se destinarán a fines corporativos generales, informó Intel en un comunicado el lunes. “Los avances en áreas emergentes, como la IA física, los chips diseñados para fines específicos, el empaquetado avanzado y la fabricación de obleas para terceros, representan importantes oportunidades de crecimiento para Intel”, señaló la compañía.

“Los clientes siguen reflejando un entorno de demanda sólido y sostenible, impulsado por una inversión sin precedentes en computación para IA. Los avances en áreas emergentes como la IA física representan importantes oportunidades de crecimiento”, apuntó la empresa en un comunicado.

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El dinero recaudado con esta oferta estará destinado a “fines corporativos generales”, entre los que pueden incluirse, entre otros, gastos de capital y capital de trabajo, explicó. “La oferta busca brindar a Intel mayores recursos para aprovechar las oportunidades de crecimiento que tiene por delante, manteniendo al mismo tiempo un balance sólido y su compromiso con una calificación de grado de inversión”.

El pasado julio, Intel divulgó unas pérdidas netas de US$ 15,129 millones en el primer semestre, un 287% más interanual, aunque en el trimestre más reciente, que siguió sin ser rentable, pisó el acelerador en las ventas.

En ese periodo, la empresa tuvo unas pérdidas de US$ 11,033 millones, un 278% más interanual, pero los ingresos aumentaron un 25%, hasta 16,128 millones, principalmente procedentes del negocio de Productos, que incluye Computación y Centros de Datos.

Intel ha superado las acciones de sus pares este año

Se trata del crecimiento de ingresos más fuerte en 15 años, según destacó en un comunicado el consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, que opinó que la IA “está impulsando una demanda sin precedentes de capacidad de computación” y eso beneficia a la empresa.

En la última temporada de resultados trimestrales, otros titanes tecnológicos como Alphabet o Meta informaron de un aumento en sus gastos de capital para satisfacer la demanda de IA.

Los analistas de Goldman Sachs prevén que el gasto total en desarrollo de IA alcance los US$ 765,000 millones este año, mientras que en 2027 estima que esta cifra aumente hasta los US$ 1.2 billones.

Las acciones de Intel bajaban esta mañana un 4% tras informar de su oferta de acciones ordinarias. En lo que va de año, sus títulos se han revalorizado un 163%, impulsados por su desarrollo de infraestructura de IA y la participación del 10% del Gobierno de Estados Unidos.

Acciones triplican valor

Las acciones de Intel casi han triplicado su valor en lo que va del año, hasta US$ 101.65, mientras la compañía trabaja en la recuperación de su negocio. Aunque no lidera el mercado de chips especializados en inteligencia artificial, la demanda de los centros de datos ha impulsado las ventas de sus unidades centrales de procesamiento.

Los ingresos del segmento de centros de datos de Intel se dispararon 59% en el último trimestre, más del doble del ritmo de crecimiento de los ingresos totales de la compañía. Aun así, la empresa sigue trabajando para conseguir grandes clientes externos para sus fábricas.

El analista de Bloomberg Intelligence Robert Schiffman escribió en una nota que los recursos obtenidos proporcionarán una “capacidad sustancial” para financiar proyectos de inteligencia artificial, fundición y otras iniciativas sin aumentar el apalancamiento. “Intel también refuerza una tendencia más amplia en la infraestructura de IA: el aumento de la inversión no tiene por qué recaer íntegramente sobre los tenedores de bonos”, afirmó, al comparar la estrategia con las de Oracle Corp., SpaceX, Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. y Microsoft Corp.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg