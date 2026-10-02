El dispositivo legal establece que el Ministerio de la Producción (Produce) deberá aprobar, en un plazo máximo de 15 días hábiles, el Plan para la Reactivación del Sector Textil y Confecciones.

Entre las principales medidas que contempla la norma están el impulso del financiamiento, a través de un programa temporal de garantías crediticias; y el fortalecimiento de las capacidades de las micro y pequeñas empresas para participar en compras públicas.

Cabe mencionar que, Produce será la entidad responsable de implementar dicho plan y tendrá la facultad de modificar o ampliar las líneas de acción mediante una resolución ministerial, dependiendo de la evolución de las condiciones del sector y de las necesidades identificadas durante la ejecución del plan.

Implicancias económicas

Eduardo Jiménez, economista de Macroconsult, dijo a Gestión que lo que busca el Gobierno de Keiko Fujimori es darle soporte al sector textil que atraviesa una situación crítica. Solo entre enero y julio del 2026 su producción cayó 9.9%

En ese marco, comentó que si bien aún falta que Produce emita el plan de acción como tal, a través de una resolución, algunas de las medidas que se menciona en la norma legal publicada el jueves comprende la inyección de liquidez para las empresas, prevención de quiebras y facilidades de acceso a compras públicas.

“La idea es darle liquidez a las empresas, en su gran mayoría mypes, porque están pasando una situación complicada. Al facilitar el financiamiento y el acceso a las compras públicas, se busca dar un soporte temporal para evitar que las empresas entren en quiebra por un golpe o choque en el sector”, detalló.

En ese sentido, Jimenéz destacó que se busca brindar apoyo con garantías crediticias y estructurar programas específicos para que el proceso de participación en compras públicas sea más sencillo para las empresas.

Por su parte, Miguel Alzamora, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que las medidas mencionadas implicarían facilidades para que las empresas textiles puedan acceder a créditos y tasa más bajas.

“En buena parte de los programas de garantías se sostienen subastas, a fin de que las distintas entidades puedan proponer tasas de interés a la baja, a fin de favorecer a la empresa que se le está otorgando el crédito. Ese es un punto también a favor de los programas de garantías”, explicó.

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Factores detrás de la situación del sector textil

La declaratoria de emergencia del sector textil se enmarca en el riesgo de afectación por el Fenómeno El Niño, cuyo impacto se agudizaría en el último tramo de este 2026.

Al respecto, Miguel Alzamora comentó que se han presentado cambios de temporada con temperaturas totalmente atípicas, que acentuaron y duplicaron la caída de la producción textil (especialmente en el segundo trimestre). “La alerta por este fenómeno climático se proyecta hasta al menos marzo del 2027, con el riesgo de que las condiciones se intensifiquen a un nivel extraordinario”, añadió.

Para el experto, se trata de una industria que no se ha recuperado desde el 2023, ello debido a que las acciones que se desplegaron en su momento fueron limitadas y no lograron realmente dar una recuperación sostenida.

“En un contexto donde el sector requería liquidez con urgencia, el flujo de créditos del sistema financiero hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (mypes) se moderó significativamente, limitando su capacidad de sostenerse en el corto plazo. Asimismo, programas de apoyo anteriores, como el plan “Con Punche Perú Textil” implementado en el 2023, resultaron insuficientes. La suma de sus programas de garantías y compras públicas apenas alcanzó unos S/ 400 millones, un monto muy limitado para aliviar la falta de ventas de un sector que mueve anualmente entre S/ 15,000 y S/ 20,000 millones", refirió Alzamora.

A ello se suma la falta de continuidad en las acciones de mediano plazo, ya que, “iniciativas previas destinadas a fortalecer las capacidades del sector o a implementar un centro de innovación tecnológica para el rubro textil no lograron sostenerse en los años posteriores”, concluyó.

Datos

La industria textil y de confecciones mueve un valor estimado de US$ 4,000 a US$ 5,000 millones al año, lo que representa cerca del 1% del Producto Bruto Interno (PBI)

Agrupa a más de 47,000 empresas, de las cuales el 99.4% son micro y pequeñas empresas (mypes)