Sector textil. (Foto: GEC)
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Paolo Rojas
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El jueves 1 de octubre, el Gobierno anunció la declaratoria de emergencia del sector textil y confecciones, por un periodo de 120 días calendario. La medida, que se oficializó mediante el Decreto Supremo N° 014-2026-Produce, busca promover la reactivación de esta actividad económica que no pasa por un buen momento.

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