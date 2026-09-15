La población con empleo aumentó 6.1% en los últimos tres meses, pero el ritmo de crecimiento se moderó. (Foto: GEC)
La población con empleo aumentó 6.1% en los últimos tres meses, pero el ritmo de crecimiento se moderó. (Foto: GEC)
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Guadalupe Gamboa
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La población con aumentó 6.1% entre junio y agosto, un ritmo menor que en meses previos, reportó el .

Si bien en estos meses se reportaron 5 millones 964,900 personas ocupadas en la capital, el dato es menor que hace tres trimestres móviles, aunque mantiene el mismo nivel que se registraba entre febrero y abril.

La menor velocidad del empleo ocurre pese a que el se redujo. Según el INEI, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana fue de 4.8% entre junio y agosto, por lo que 301 mil personas buscaban activamente un empleo en la capital.

El empleo generado es menor que hace tres trimestres móviles, aunque mantiene el mismo nivel que se registraba entre febrero y abril. (Fuente: INEI)
El empleo generado es menor que hace tres trimestres móviles, aunque mantiene el mismo nivel que se registraba entre febrero y abril. (Fuente: INEI)

¿Dónde aumentó más el empleo?

El empleo creció principalmente para los mayores de 45 años, pues su población ocupada creció 11.9%, es decir, 264,600 personas adicionales frente a un año atrás.

En tanto, para los trabajadores de 25 a 44 años el empleo aumentó 2.6%, mientras que en los jóvenes de hasta 24 años apenas avanzó 1.2%.

Por sectores, el sector de fue el principal motor del aumento del empleo al generar un crecimiento de 7.8%, equivalente a 242,100 puestos de trabajo.

El empleo también aumentó en Construcción, donde un avance de 9.9% ocupó a 38,900 trabajadores adicionales. Mientras que en Comercio, el empleo aumentó 5.3%, con 66,700 empleados más.

Sin embargo, en el número de trabajadores se redujo en 0.4%, lo que representó 3,300 trabajadores menos.

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