La dificultad de los jóvenes para conseguir empleo se cruza con la baja productividad laboral en el Perú. (Fuente: Andina)
La dificultad de los jóvenes para conseguir empleo se cruza con la baja productividad laboral en el Perú. (Fuente: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Los jóvenes peruanos continúan enfrentando dificultades para ingresar al mercado laboral. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que Perú se encuentra entre los 18 países donde el desempleo juvenil alcanzó un máximo en casi 10 años.

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