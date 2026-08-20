Este es el mercado laboral en Lima Metropolitana que recibe Keiko Fujimori.| Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Este es el mercado laboral en Lima Metropolitana que recibe Keiko Fujimori.| Foto: Cesar Bueno @photo.gec
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La población ocupada en Lima Metropolitana, es decir que cuenta con algún tipo de trabajo, registró un crecimiento de 7.7% en el trimestre móvil mayo-julio, reportó el INEI a partir de su Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). Se trata de la tasa más alta en casi tres años, desde el avance de 7.9% en junio-agosto del 2022.

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