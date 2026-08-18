En el Perú hay más de 1.6 millones de servidores públicos en el Estado, así lo reveló la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), en su reciente informe que pudo revisar Gestión. Es decir, en el periodo evaluado, desde 2017 al 2025, los trabajadores en el Estado aumentaron 20.2%. ¿Quién es el principal empleador?
Los gobiernos regionales “repiten el plato” del 2024 y se consolidan como el principal nivel empleador (43.5%), mientras el Gobierno nacional reduce su participación de 44.7% a 42.4% y los gobiernos locales incrementan de 12.8% a 14.1%.
En detalle, en el periodo revisado, las carreras especiales, que agrupan a docentes, personal de salud, policías y fuerzas armadas, entre otros, se destacaron. Registraron el mayor incremento en términos absolutos, al pasar de 453,350 a 642,587 servidores (41.7%), consolidándose como el grupo más numeroso al representar el 39.7% del total de la PEA pública en 2025.
El régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) se colocaron en segundo lugar. Los trabajadores CAS (Decreto Legislativo N° 1057) y el D. Leg. N° 728 mostraron una expansión similar —36.3% (23.3% del total) y 37.5% (11.7% del total), respectivamente— mientras que el D. Leg. N° 276 creció solo 13.8%, perdiendo peso relativo dentro de la estructura.
En contraste, la Ley N° 30057, justamente la que establece un régimen único para el Servicio Civil en Perú, registra un avance marginal (0.2%), “lo que evidencia las barreras estructurales que persisten para la reforma del servicio civil”, reconoce el propio Servir.
Visto desde otro ángulo, a nivel nacional, existen 50 servidores por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, la presencia del Estado es heterogénea: Moquegua (97 servidores por cada 1,000 habitantes), Apurímac (75) y Cusco (67) superan significativamente la media nacional, mientras Lambayeque (25), Piura (29) e Ica (29) presentan las tasas más bajas.
“La composición por régimen laboral en cada departamento matiza esta lectura. A nivel nacional, las carreras especiales (docentes, personal de salud, policías, militares y docentes universitarios) predominan en 22 de los 25 departamentos, con un peso promedio de 39.7%”, detalla Servir.
Gasto en las remuneraciones
Este crecimiento del empleo público tiene, a su vez, un correlato fiscal: el gasto total en remuneraciones del sector público pasó de S/ 48,284 millones en 2017 a S/ 85,260 millones en 2025.
La evolución del gasto puede analizarse en tres fases. Durante 2017-2019, se registró un crecimiento sostenido en todos los regímenes. En un segundo momento, en 2020-2022, los contratos CAS fueron el principal mecanismo de ajuste.
Y, en 2023-2025, el gasto CAS se contrajo, mientras que el correspondiente a los regímenes permanentes se aceleró (10.8% en 2023 y 13.2% en 2024). Al 2025, el costo total alcanzó S/ 85,260 millones.
Otra manera de ver esta cifra es planteando una relación con el PBI y gasto público. Así, Servir señala que en 2017, la planilla representaba el 7.0% del PBI nominal. Posteriormente, alcanzó un máximo del 8.7% en 2020 y retornó al 7.0% en 2025.
“El hallazgo más relevante es que la planilla representa consistentemente alrededor de un tercio del presupuesto público (entre 32.1% y 34.3%), alcanzando el 33.6% en 2025″, destaca.