Servidores públicos, así se compone el Estado en Perú. Foto: Creada con inteligencia artificial, Chatgpt, diario Gestión
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Redacción Gestión
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En el Perú hay más de 1.6 millones de servidores públicos en el Estado, así lo reveló la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), en su reciente informe que pudo revisar Gestión. Es decir, en el periodo evaluado, desde 2017 al 2025, los trabajadores en el Estado aumentaron 20.2%. ¿Quién es el principal empleador?

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