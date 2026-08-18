Los gobiernos regionales “repiten el plato” del 2024 y se consolidan como el principal nivel empleador (43.5%), mientras el Gobierno nacional reduce su participación de 44.7% a 42.4% y los gobiernos locales incrementan de 12.8% a 14.1%.

Servidores públicos, 2017 - 2025. Fuente: Servir

En detalle, en el periodo revisado, las carreras especiales, que agrupan a docentes, personal de salud, policías y fuerzas armadas, entre otros, se destacaron. Registraron el mayor incremento en términos absolutos, al pasar de 453,350 a 642,587 servidores (41.7%), consolidándose como el grupo más numeroso al representar el 39.7% del total de la PEA pública en 2025.

El régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) se colocaron en segundo lugar. Los trabajadores CAS (Decreto Legislativo N° 1057) y el D. Leg. N° 728 mostraron una expansión similar —36.3% (23.3% del total) y 37.5% (11.7% del total), respectivamente— mientras que el D. Leg. N° 276 creció solo 13.8%, perdiendo peso relativo dentro de la estructura.

En contraste, la Ley N° 30057, justamente la que establece un régimen único para el Servicio Civil en Perú, registra un avance marginal (0.2%), “lo que evidencia las barreras estructurales que persisten para la reforma del servicio civil”, reconoce el propio Servir.

Servidores públicos por sectores. Fuente: Servir

Visto desde otro ángulo, a nivel nacional, existen 50 servidores por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, la presencia del Estado es heterogénea: Moquegua (97 servidores por cada 1,000 habitantes), Apurímac (75) y Cusco (67) superan significativamente la media nacional, mientras Lambayeque (25), Piura (29) e Ica (29) presentan las tasas más bajas.

“La composición por régimen laboral en cada departamento matiza esta lectura. A nivel nacional, las carreras especiales (docentes, personal de salud, policías, militares y docentes universitarios) predominan en 22 de los 25 departamentos, con un peso promedio de 39.7%”, detalla Servir.

Visto desde otro ángulo, a nivel nacional, existen 50 servidores por cada 1,000 habitantes. Foto: Andina/ referencial.

Gasto en las remuneraciones

Este crecimiento del empleo público tiene, a su vez, un correlato fiscal: el gasto total en remuneraciones del sector público pasó de S/ 48,284 millones en 2017 a S/ 85,260 millones en 2025.

Costo de la planilla pública. Fuente: Servir

La evolución del gasto puede analizarse en tres fases. Durante 2017-2019, se registró un crecimiento sostenido en todos los regímenes. En un segundo momento, en 2020-2022, los contratos CAS fueron el principal mecanismo de ajuste.

Y, en 2023-2025, el gasto CAS se contrajo, mientras que el correspondiente a los regímenes permanentes se aceleró (10.8% en 2023 y 13.2% en 2024). Al 2025, el costo total alcanzó S/ 85,260 millones.

Otra manera de ver esta cifra es planteando una relación con el PBI y gasto público. Así, Servir señala que en 2017, la planilla representaba el 7.0% del PBI nominal. Posteriormente, alcanzó un máximo del 8.7% en 2020 y retornó al 7.0% en 2025.

“El hallazgo más relevante es que la planilla representa consistentemente alrededor de un tercio del presupuesto público (entre 32.1% y 34.3%), alcanzando el 33.6% en 2025″, destaca.