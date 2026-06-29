Las incidencias más reportadas (65%) corresponden a intentos de robo en establecimientos comerciales. (Foto: Imagen creada con ChatGPT)
Las incidencias más reportadas (65%) corresponden a intentos de robo en establecimientos comerciales. (Foto: Imagen creada con ChatGPT)
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Paolo Rojas
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La inseguridad ciudadana sigue siendo en uno de los principales desafíos para los negocios en Perú. La expansión de delitos como la extorsión, el sicariato y los robos ha generado un clima de incertidumbre que afecta tanto a medianas empresas como a miles de micro y pequeños emprendedores.

El impacto económico es cada vez más evidente.

Asimismo, el estudio reveló que el 59% de los limeños conoce negocios de su barrio que han cerrado o restringido sus actividades debido a la delincuencia, una cifra que aumentó considerablemente respecto al año anterior (50%).

“Seis de cada diez ciudadanos encuestados en Lima dan cuenta del impacto de la inseguridad en los últimos doce meses, lo que pone en jaque los ingresos de las familias como consecuencia de la inseguridad y, en particular, de la actividad extorsiva”, se lee.

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(Fuente: Ipsos)
(Fuente: Ipsos)

Zonas más golpeadas por las delincuencia

De acuerdo con información de la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Verisure, la mayor cantidad de incidencias en negocios se dieron en Lima (60%). Le siguen Arequipa (8%), La Libertad (7%), Piura (7%) e Ica (5%).

Ahora, si se pone el foco solo en la capital, los cinco distritos donde los pequeños negocios registraron la mayor cantidad de alertas por intento de robo durante los últimos seis meses fueron San Martín de Porres, Villa El Salvador, Ate, Carabayllo y Callao; resaltó Jonathan Piperis, gerente de Operaciones de la firma.

El ejecutivo refirió que,

Los negocios ubicados en zonas de alta actividad comercial suelen enfrentar riesgos específicos relacionados con el flujo constante de personas, la exposición de mercadería y el manejo de dinero en efectivo“, detalló.

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Delitos que afectan los negocios

Según el último Barómetro de Seguridad de Verisure, el 49% de peruanos considera que los negocios de su zona están muy expuestos a la delincuencia. Esta percepción aumenta en Lima con un 53%.

Al respecto, Piperis indicó que las incidencias más reportadas (65%) corresponden a intentos de robo en establecimientos comerciales. Estos sucesos se concentran en las ventanas horarias de 10 a.m. y 12 p.m. y entre las 12 p.m. y 2 p.m.

“Estos eventos suelen estar relacionados con la sustracción de dinero en efectivo, mercadería o activos del negocio, afectando tanto la continuidad operativa como la seguridad de colaboradores y clientes”, dijo.

(Fuente: Barómetro de Seguridad de Verisure)
(Fuente: Barómetro de Seguridad de Verisure)

Los tipos de negocios más propensos a la delincuencia

Jonathan Piperis comentó que son aquellos ubicados en zonas de alta actividad comercial, con puerta a la calle y con un flujo constante de personas, como tiendas de barrio, minimarkets, farmacias, restaurantes y otros comercios que manejan efectivo o mantienen mercadería de fácil comercialización.

“Estos establecimientos suelen presentar factores de riesgo asociados a la exposición de productos, el movimiento constante de clientes y proveedores, así como la gestión de dinero en efectivo”, añadió.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con más de 6 años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.

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