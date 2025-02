Aunque la economía peruana superó las proyecciones al crecer 3.33% en 2024, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, resaltó que se podría crecer más con las condiciones adecuadas, lo que implica no solo al ruido político y la inseguridad ciudadana.

Maurate afirmó que la principal razón por la cual el Perú no crece a mayores niveles se debe a la baja productividad en el capital humano . Esto, sostuvo, está relacionado con el acceso a educación de los jóvenes.

“La principal razón por la cual no crecemos más es porque tenemos baja productividad. De los jóvenes que terminan el colegio, solamente el 25% acceden a la educación superior en institutos y en universidades. El 75% no van a la educación superior y en consecuencia esos 75% que terminan el colegio todos los años básicamente van a la informalidad laboral porque no tienen competencias para ingresar al mercado laboral formal”, comentó a Canal N.

Si bien destacó que en los últimos dos años se logró aumentar la formalidad de 26% en 2022 a 29.1% en 2024, afirmó que este avance se podría considerar muy poco.

Por ello, sostuvo que se necesitan varios años más de continuidad de las políticas públicas y trabajar en el capital humano para lograr el desarrollo en el mediado y largo plazo, similar a lo que han realizado otros países.

“Lo han hecho muchos países que hace 50 o 60 años han sido más pobres que Perú y hoy día son mucho más ricos y han derrotado la pobreza y la pobreza extrema, pero eso ha significado décadas de desarrollo, sobre todo de cohesión y de políticas públicas que se han ido continuando y no se han interrumpido”, dijo.

En ese sentido, estimó que si se lograra aumentar 2% o 3% de formalidad laboral en los próximos 10 años podríamos tener un 30% más de formalidad, “ es decir, el doble de lo que tenemos ahora ”.

Por otro lado, Maurate se pronunció a favor de una reciente decisión de la Corte Suprema que prohíbe la herencia de cargos públicos, destacando que los puestos en el sector público deben evaluarse en función de las competencias laborales de los trabajadores

Asimismo, indicó que se están trabajando en políticas para incorporar a los jóvenes al sector público, con lineamientos y directivas para que en las Contrataciones Administrativas de Servicios (CAS) se establezcan mecanismos y formas.

