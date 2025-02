El caso se remonta al 2016, cuando la Municipalidad Provincial de Chiclayo se negó a la solicitud de la hija de un trabajador fallecido para asumir su puesto, en base a una cláusula de un convenio colectivo firmado con el Sindicato de Obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

En este caso, en el convenio colectivo se había pactado que se incorpore a la planilla de obreros al hijo o hija del trabajador que se jubile, fallezca o se declare en incapacidad o cuando renuncie; y este cuente con más de quince años de servicios prestados.

Ante la negativa del municipio, la hija interpuso una demanda judicial el 2016, la cual se declaró fundada en el 2019 y se ordenaba su incorporación como trabajadora. No obstante, el caso fue apelado y en segunda instancia la demanda se declaró infundada. Luego, la demandante llevó el caso a la última instancia y en el 2024 la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la hija del trabajador fallecido (casación N° 22085-2021, publicada en abril del 2024).

La Corte Suprema se pronuncia sobre los puestos ‘heredables’

La Corte Suprema concluyó que la prestación laboral es personalísima, razón por la cual, esta no puede ser objeto de delegación, transferencia o ser heredado.

En uno de los considerandos de la casación, la Corte Suprema señala que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece de forma expresa las causales de extinción de la relación laboral: “a) el fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural; b) la renuncia o retiro voluntario del trabajador (…) f) la jubilación (…)”; por lo que, mediante un pacto colectivo no es posible modificar un dispositivo normativo de alcance general, generando privilegios a un grupo de trabajadores en detrimento de las demás personas.

“En esa medida, el hecho de que se haya pactado justamente en casos que expresamente el dispositivo normativo señala que extinguen la relación laboral, contradice y lesiona el ordenamiento jurídico laboral”, subrayó la Corte Suprema.

“Además, una interpretación contraria implicaría que, como se ha señalado, se genere privilegios a un grupo de trabajadores (obreros municipales de la entidad demandada) que no encuentra amparo en el marco jurídico y que representaría un trato desigual frente a otras personas que tienen la legítima aspiración de ingresar al servicio público en igualdad de condiciones”, agregó la Corte Suprema en otro de los considerandos de la casación.

Más entidades podrían oponerse a los puestos ‘heredables’

Los abogados laboralistas consultados para esta nota saludaron el pronunciamiento de la Corte Suprema. Brian Ávalos, asociado del estudio Payet, refirió que si bien lo resuelto en la casación no constituye un precedente de observancia obligatoria, se establece un criterio que podría ser tomado por otras entidades del Estado para negarse a cumplir con un convenio similar pactado con su sindicato.

“La casación no es un precedente, pero genera un criterio que me parece muy válido. Los convenios colectivos pueden pactar condiciones económicas, laborales, pero no pactar derechos futuros para otra persona, pues es inconstitucional”, subrayó.

Agregó que si bien aún algunas entidades públicas sí dan cumplimiento a este tipo de cláusulas, la legislación laboral y jurisprudencia respaldan un cambio de posición. “Hay instituciones que cumplen estas cláusulas, que se heredan los cargos; pero se puede corregir, ante un nuevo pedido, podrían oponerse citando el criterio de la casación. Y se generará un conflicto laboral y va a ser el Poder Judicial el que termine resolviendo, como en el caso analizado”, refirió.

En ello coincidió Gloria Rodriguez Vega, exjefa de recursos humanos en entidades del Estado, quien subraya que se cuenta con el respaldo legal para oponerse al cumplimiento de este tipo de convenios colectivos.

Por ello refiere que son cada vez más las entidades públicas las que se niegan a aplicar los convenios colectivos con cargos ‘heredables’. “Por más que exista un convenio colectivo con esta cláusula, no se puede perpetuar la ilegalidad de este tipo de acuerdos, y por lo tanto no lo aplicas. Me ha ocurrido en el pasado, y se les explicaba en el mismo sentido que ha resuelto la Suprema”, indicó.

Gloria Rodriguez Vega recordó que tras la implementación de Servir en el 2013, cada vez más entidades públicas han rechazado la aplicación de la cláusula de puestos ‘heredables’. Esta tendencia será reforzada con la casación de la Corte Suprema, por lo que estamos frente al próximo fin de los puestos ‘heredables’.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.