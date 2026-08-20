En lo que va del año, la institución registra un crecimiento de alrededor del 5% en su matrícula , un avance que, según su presidente, José Luis Naranjo Correa, resulta significativo por el volumen de estudiantes que atiende a nivel nacional.

“El año pasado fue un año difícil y complicado, lleno de incertidumbre; este año también lo es. Pero, felizmente, hemos tenido un crecimiento de nuestra matrícula, lo cual es importante porque no estamos hablando de números chicos. Nuestra matrícula está bordeando entre los 130,000 y 135,000 alumnos ”, explicó a Gestión.

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El directivo atribuyó este crecimiento a un cambio en la percepción de los jóvenes sobre la educación técnica. “Hay un concepto que creo que se está empezando a imponer en el mercado de la educación técnica, que es el concepto de calidad educativa. Los jóvenes están empezando a notar que Senati no solamente ofrece una infraestructura en todo el país, porque tenemos 65 sedes, sino también ofrece la posibilidad de salir rápido al mercado”, indicó.

Senati evalúa una nueva infraestructura en Arequipa para los próximos años, mientras concentra sus inversiones actuales en modernizar talleres y laboratorios. Foto: Andina

Las inversiones en marcha: ¿serán para más expansiones en sede?

Por ahora, las inversiones de Senati no estarán enfocadas en una expansión acelerada de nuevas sedes, sino en modernizar y fortalecer la infraestructura que ya tiene la institución dado que, en opinión de Naranjo, la educación técnica requiere espacios equipados y talleres especializados. “La educación técnica no puede ser virtual. Tenemos talleres, tenemos equipamiento, no es un aula común y corriente. El componente de inversión en infraestructura, más que por nuevas sedes, es ir adecuando las sedes o, teniendo las sedes, irlas mejorando”, subrayó.

En esa línea, indicó que la institución viene renovando talleres y laboratorios conforme aparecen nuevas tecnologías y necesidades de formación. Como parte de este proceso, Senati ya ha construido nuevos edificios en Chiclayo (Lambayeque), Pisco (Ica), Talara (Piura) y Paita (Piura) . “Conforme va pasando el tiempo, se van requiriendo nuevas necesidades, nuevos talleres, cambiar los talleres, modificar laboratorios, viene nueva tecnología. Esa es infraestructura para nosotros”, remarcó.

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Aunque la construcción de nuevos edificios se encuentra momentáneamente en pausa, Naranjo adelantó que la prioridad actual está en incrementar la inversión en tecnología para reforzar la calidad educativa. Así, entre las tecnologías que ya vienen incorporándose a la formación mencionó los gemelos digitales (réplicas virtuales de equipos o procesos reales), la realidad virtual, los robots y la soldadura electrónica. También destacó los vínculos que mantienen con empresas para adaptar la formación técnica a nuevas demandas productivas.

No obstante, de cara a 2027 y 2028, la institución educativa evalúa que su próxima gran inversión en infraestructura se concrete en Arequipa , donde Senati ya cuenta con un terreno amplio y proyecta levantar una nueva torre. La elección de Arequipa responde, según explicó, al dinamismo de la actividad minera y económica en el sur del país. “Y cada vez nosotros necesitamos seguir alimentando ese empuje”, sostuvo.

El proyecto contempla originalmente ocho niveles, aunque Naranjo adelantó que no se trataría de pisos convencionales, sino de espacios de gran dimensión destinados a la formación técnica. La apuesta está vinculada a las nuevas oportunidades que se abren en el sur en sectores como la minería, el gas y los puertos.

“El sur está colocándose de manera industrial en una posición bastante privilegiada. Ya apareció el litio, van a aparecer nuevas necesidades mineras. El mundo se está peleando por la energía. Entonces, el sur es muy rico en eso”, dijo. Respecto al monto que podría demandar esta futura infraestructura, Naranjo tomó como referencia la inversión realizada en Chiclayo, donde la institución destinó alrededor de S/ 50 millones para la construcción de una torre de seis pisos.

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José Luis Naranjo Correa, presidente de Senati, destaca el crecimiento de la matrícula y la apuesta de la institución por una formación técnica vinculada a las necesidades del mercado laboral. Foto: Senati

Las carreras más demandadas en tiempos de IA

Las carreras vinculadas a la industria continúan siendo las más demandadas por los jóvenes que optan por una formación técnica. En detalle, el vocero agregó que especialidades como mecatrónica, mecánica automotriz, soldadura e industria gráfica siguen liderando las preferencias debido a su alta empleabilidad y al valor que tienen en el mercado laboral. “El soldador peruano, por ejemplo, está valorado en el mundo. Los formados en Senati son contratados para trabajar en Alemania, España, Corea, entre otros países”, contó.

Si bien la inteligencia artificial viene transformando distintos sectores, Naranjo explicó que estas carreras continúan requiriendo habilidades técnicas especializadas que difícilmente pueden ser reemplazadas por esta tecnología. No obstante, anotó que la institución incorpora herramientas digitales como parte de la formación. “Complementariamente, los logramos dotar de tecnologías de última generación. Utilizamos inteligencia artificial y fortalecemos competencias como el inglés técnico, porque gran parte de los manuales y del material tecnológico está en ese idioma”, indicó.

En ese contexto y con miras a responder a las necesidades del mercado laboral, Senati revisa de manera permanente su oferta académica, por lo que las carreras con menor demanda son reemplazadas por nuevas especialidades alineadas con los cambios tecnológicos y productivos. “Siempre estamos viendo cuáles son las carreras menos demandadas para ir dejándolas de lado y sustituirlas por las que el mercado requiere”, arguyó.

Entre las áreas que vienen ganando mayor interés figura la robótica, donde los estudiantes desarrollan proyectos de programación y automatización aplicados a equipos tecnológicos. “Todo lo que logra hacer un robot depende de cómo lo programas. Los jóvenes desarrollan nuevas funciones, hacen modificaciones e imaginan nuevas aplicaciones”, relató.

Mecatrónica, mecánica automotriz, soldadura y robótica figuran entre las áreas técnicas que mantienen una alta demanda entre los jóvenes. Foto: Andina

Senati y su apuesta por las carreras cortas

De cara al futuro, Naranjo aseguró que la institución continuará fortaleciendo su inversión en tecnología, formación industrial e innovación. Con ello, adelantó que Senati trabaja en la creación de un centro de innovación. “Estamos diseñando es hacer un centro de innovación, enlazado con compañías y universidades de primer nivel”, alegó.

Asimismo, recordó que la institución no solo atiende a jóvenes que cursan carreras técnicas —principalmente entre los 17 y 25 años—, sino también a técnico profesionales que ya laboran y que buscan actualizar sus conocimientos mediante programas de corta duración. “Por Senati circulan más de 500,000 personas en cursos cortos para la industria. Las empresas necesitan capacitar a su personal en mantenimiento, electricidad, seguridad, ciberseguridad y otras áreas”, expresó.

Precisó que más de 20,000 estudiantes, por ejemplo, ya reciben formación especializada en tecnología y ciberseguridad, una demanda que continuará creciendo debido a la mayor digitalización de los procesos industriales. “Hoy una planta industrial puede manejarse desde un celular, pero también puede ser vulnerada por un ataque informático. Por eso la ciberseguridad ha tenido que incorporarse necesariamente al mundo industrial”, concluyó tras su participación en CADE Educación 2026.