La institución prioriza la incorporación de nuevas tecnologías. Foto: Senati
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Karen Guardia Quispe
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Las carreras técnicas se han convertido en una opción cada vez más atractiva para los jóvenes que, tras terminar el colegio, buscan continuar sus estudios y, al mismo tiempo, tener la posibilidad de incorporarse rápidamente al mercado laboral. Para muchas familias, además, representan una alternativa viable desde el punto de vista económico. En este escenario, Senati cumple un papel estratégico: solo en Lima Norte concentra el 52% de los estudiantes de educación superior técnica. Ante ello, ¿qué planes se ha trazado para seguir atendiendo esta demanda?

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