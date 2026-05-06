El Congreso publicó la norma que modifica la Ley que dispone el nombramiento extraordinario de los docentes contratados en los institutos y escuelas de educación superior tecnológicos artísticos de folklore de música y pedagógicos públicos.

Así lo dispone la Ley N° 32584 publicada en edición extraordinaria en el Boletín Normas Legales del Diario El Peruano.

La norma modifica el artículo 1 de la Ley 32086 para autorizar el nombramiento de los docentes contratados en los institutos y escuelas de educación superior tecnológicos, artísticos, de folklore, de música y pedagógicos públicos.

Se establece que los docentes son nombrados cuando acrediten cumplir con los requisitos mínimos para acceder a la primera categoría de la carrera pública del docente en los institutos de educación superior y en las escuelas de educación superior, establecidos en el artículo 69 de la Ley 30512.

En cuanto al requisito de grado de maestro, establecido en el párrafo 69.2 del citado artículo, los docentes tienen un plazo perentorio de cinco años para obtenerlo, contados desde la fecha de su nombramiento. El incumplimiento de este requisito esencial sobrevenido constituye causal de término de la relación laboral.

Asimismo, la norma dispone que a los docentes nombrados se les reconoce, de manera integral, el tiempo de servicios prestados en instituciones educativas públicas bajo la condición de contratados. Dicho tiempo es considerado para los siguientes efectos: