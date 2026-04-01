Sueldo a docentes no menor a 1 UIT y duplicar Beca 18: Lo que ofrecen tres candidatos. Foto: Captura JNE
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Redacción Gestión
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Los candidatos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Paul Jaimes (Progresemos), realizaron diversas propuestas que tiene como objetivo mejorar el sector educación en el país, durante el debate electoral de cara a las Elecciones 2026.

, en un eventual gobierno suyo, la cual estaría encargada de revertir progresivamente el estado de los colegios.

El candidato indicó que la situación de la educación en el país es “calamitosa”,

“en mi gobierno, aparte de dar un buen trato a los profesores, vamos a reconocer inmediatamente el pago de la deuda social, un derecho ganado por todos los profesores”; añadió.

En tanto, e (Unidad Impositiva Tributaria), la cual, a 2026, asciende a 5,500 soles.

Sánchez también planteó el ingreso libre a la educación superior como un derecho ciudadano para la población.

“El maestro será reconocido en nuestro gobierno como un agente social de cambio. Empezará precisamente por eso su sueldo y remuneraciones con no menos de 5500 soles que es una UIT. Reconoceremos el 100% de su deuda social, compensación de tiempo y servicios”, añadió.

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y duplicar las vacantes para médicos y psicólogos.

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Paul Jaimes apunta a duplicar el presupuesto de Beca 18

, similar a la formación de un instituto, así como duplicar el presupuesto de Beca 18 y cancelar al 100% la deuda pendiente con el magisterio.

Asimismo, el candidato indicó que atacará de raíz los problemas de salud mental que golpean a miles de estudiantes, llevando psicólogos y psiquiatras a los colegios para enfrentar la ansiedad y la depresión con atención oportuna y especializada.

Tres candidatos presidenciales proponen diferentes propuestas que pretenden mejorar la educación en el país. Foto: Minedu
Tres candidatos presidenciales proponen diferentes propuestas que pretenden mejorar la educación en el país. Foto: Minedu

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